Disneyland, Depremden Sonra Geçici Olarak Kapatıldı

Cuma akşamı saat 20:19 sıralarında Güney Kaliforniya’da gerçekleşen 7.1 şiddetindeti deprem sonrasında Disneyland’daki birçok ziyaretçi, Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda, güvenlik incelemeleri yapılması için parkın kapatıldığını duyurdu.

Merkezi, Ridgecrest kasabası yakınlarındaki Searles Vadisi olan deprem, Perşembe günü yaşanan 6.4’lük depremden sonra yine aynı bölgede gerçekleşti. 6.4 şiddetindeki deprem nedeniyle, Los Angeles’a yaklaşık 160 km uzaklıktaki söz konusu bölgedeki bazı yollarda ve binalarda hasar meydana geldi. Perşembe günkü depremin ardından pek çok artçı sarsıntı da yaşandı.

At Disneyland and Monorail stopped because of earthquake. pic.twitter.com/66ZT6uIW08

Los Angeles'ta herhangi bir hasar rapor edilmedi ancak Encino ve merkez üssüne yakın birkaç bölgede elektrik kesintileri olduğu bildirildi. Ayrıca Trona’nın uzak kasabası yakınlarındaki yolların hasarlı olduğu haberleri geldi. Sarsıntılar Las Vegas ve Kingman-Arizona’dan bile hissedildi.

Cuma günü Searles Vadisin’de yaşanan deprem, 1994 Northridge depreminden bile daha büyüktü. Ancak Perşembe günü meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem Los Angeles merkezli olduğu için çok daha fazla hasara yol açtı.

Everyone evacuating from the Millenium Falcon. Bizarre to be in Battu for the aftershock #disney #disneyland #earthquake pic.twitter.com/ArOhYVnf14

Temmuz ayındaki dördüncü deprem, Perşembe akşamı meydana gelen daha büyük depreminin bir parçası olarak kabul edildi. Uzmanlara göre, bir depremin daha büyük bir deprem tarafından takip edilmesi ihtimali yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 9 arasında değişiyor.

Sinemaseverler, Los Angeles bölgesindeki birçok sinema salonundan kendilerini dışarı attı ancak hiçbir yaralanma olayı bildirilmedi.

Well, we got evacuated from the Arclight in the middle of Spider-Man because of the earthquake so tonight is a real blast!