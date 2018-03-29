Diyabet Problemlerini Tespit Eden Çorap Geliştirildi

San Francisco merkezli girişim Siren, mikrosensörler ile dokunmuş ve diyabeti hastalığını takip edebilen çorap geliştirdiğini duyurdu. Şirket ayrıca çeşitli kuruluşlardan 3,4 milyon dolarlık yatırım aldığını da doğruladı.

Diyabet sonucunda ayaklarda oluşan iltihaplı ülserler sebebiyle her yıl 100,000’den fazla kişi uzuvlarını kaybediyor. Diyabetik ayak ülserine yakalanan hastaların yüzde 56 gibi büyük bir kısmının yaraları iltihap kaparken, bunları yüzde 20’si ampütasyonla sonuçlanan sürece giriyorlar. Ayaklarını kaybeden diyabet hastalarının yüzde 80’si ise beş yıl içinde maalesef hayata gözlerini yumuyorlar.

Siren tarafından geliştirilen ve Neurofabric adı verilen yeni bir sistemle birlikte, içerisinde microsensörler bulunan giysilerin üretilmesinin önü açıldı. Görülmesi neredeyse imkansız olan ve kullanıcısına herhangi bir rahatsızlık vermeyen bu sensörlerin, kullanım sırasında çeşitli verileri toplayabildiği ve toplanan verilerin doktorlar tarafından analiz edilebildiği söylenenler arasında yer aldı.

Siren Diabetic Socks adı verilen ürünün, sürekli olarak kullanıcısının ayak sıcaklığını takip ettiği ve iltihap oluşmasının önüne geçebildiği kaydedildi. Diğer ayak bakım tekniklerine göre ayak sıcaklığının takip edilmesinin yüzde 87 oranında daha büyük bir başarı sağladığını söyleyen Siren, yapılan bu takibin yararlı olduğunu çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtladıklarını da açıkladı.

Halihazırda ayak sıcaklığı ölçümü için hastaneye gidilmesi gerektiğini söyleyen Siren yetkilileri, böyle bir ölçüm için ayağın altı noktasında sıcaklık ölçümü yapılmasının gerekli olduğunu ve bunun oldukça meşakkatli bir süreç olduğunu ifade ettiler. Geliştirdikleri çorapla birlikte sıcaklık ölçümlerini anlık ve ayağın her bölgesinde yaptıklarını hatırlatan Siren, yeni çorapların kullanıcılarına aylık sadece 19.95 dolara mal olacağını belirtti.