Diyanet İşleri: Bitcoin ve Ethereum Caiz Değildir

Tüm dünyayı etkisi altına alan Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar, Diyanet İşleri'nin de gündemine geldi. Resmi sitedeki soru-cevap bölümüne gelen "Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” şeklindeki soruya cevap veren Diyanet İşleri, sanal paralara yatırım yapmanın caiz olmadığını söyledi.

Kripto para birimlerinin, geleneksel paralar karşısında giderek değer kazanması, birçok devleti ve finansal kurumu bu konuda derin düşüncelere itiyor. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen kripto paralar, gelecekte ekonominin kalbi olabilir mi? -Muhtemelen.

“Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” şeklinde sorulan soruya Diyanet İşlerinden gelen cevap bir anda gündeme oturdu. Diyanet, kripto para birimlerinin, herhangi bir devlet otoritesininin güvencesi altında olmadığını ve kara para aklama için kullanıldığını söyledi.

Kripto paraların değer kazanıp kaybetmek konusunda spekülasyonlara açık olduğunu belirten Diyanet İşleri, şu aşamada yatırım yapmanın dinen uygun olmadığını ifade etti.

Sanal paraların bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Diyanet, "Sanal paraların arkasında merkezi bir finansal kurumun bulunmayışı çeşitli meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesine neden oluyor. Devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerden dolayı sanal paraların alım satımını yapmak dinen uygun değildir" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri'nden gelen açıklama bir tarafa, kripto paraların şu andaki toplam hacmi 300 milyar doları geride bırakmış durumda. Dolayısıyla, tüm dünyaya yayılan ve dolar karşısındaki değerini günden güne katlayan başta Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların ayrı bir konu başlığında değerlendirilmesi şart gözüküyor.

Her geçen gün kendini yenileyen teknolojik gelişmeler ışığında dünyanın nereye doğru gittiğini anlamak adına, bu gibi inovatif teknolojilere odaklanmamız ve tartışmamız en doğru seçenek olacaktır.