Diyanet: SMS ile Boşanma Gerçekleşebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesi üzerinden bir vatandaşın sorduğu boşanma sorusuna oldukça ilginç bir cevap verdi. Başkanlık, herhangi bir erkeğin “telefon, faks, mektup, mesaj ve internetle ile de karısından boşanabileceğini” açıkladı.

Boşanmak isteyen bir erkeğin şifahi olarak eşinin yüzüne “seni boşadım, benden boş ol” gibi sözler söyleyerek boşanabileceğinin altını çizen Diyanet İşleri Başkanlığı, boşanmanın uzaktan yapılabileceğini de belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) internet sitesinde ismi belli olmayan bir vatandaş tarafından sorulan "Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşanma geçerli midir?" sorusuna şu yanıt verildi:

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahi olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkâr etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.”

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