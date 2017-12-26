Diyarbakır'da Bitcoin Madenciliği Yapan Eve Baskın Düzenlendi

Son dönemde manşetlerden düşmeyen ve birçok kişinin kısa yoldan zengin olma hayallerini süsleyen Bitcoin, her gün başka bir haberle karşımıza çıkıyor. Diyarbakır'da bir evde Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği) yapıldığı ihbarını alan polis, baskın düzenlediği evde neredeyse bir fabrika kadar kaçak elektrik tüketildiğini tespit etti.

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, her ne kadar piyasada yaşadığı dalgalanmalarla gündemimize gelse de kimilerinin "internet mucizesi" dediği bu şeyin bir de görünmeyen yüzü var.

Bitcoin'in günden güne değerini artırması, yeni bir yatırım kapısının doğmasına neden oldu: Bitcoin madenciliği. Fakat bu işlemi yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Öyle ki, madencilik için muazzam güçteki işlemcilere ihtiyaç duyuluyor ve bu da inanılmaz boyutlara varan bir elektrik tüketimine sebebiyet veriyor.

Fabrika Kadar Elektrik Tüketiyormuş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektriğin yoğun olarak kullanılmasını fırsat bilen Bitcoin madencilerinin, Diyabarbakır'da bir evde Bitcoin ürettikleri belirlendi. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından, ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üreten madenciler, yapılan operasyonla yakayı ele verdi. DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere aynı muameleyi gösterdiklerini ve göz ardı etmediklerini belirtti.

Miroğlu, "Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz" dedi. Bitcoin ihbarlarında, söz konusu ev ya da işletmenin içine girip bu insanlar ne üretiyorlar diye bakma yetkilerinin olmadığını söyleyen Miroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani değişikliklerin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde de bunların olma ihtimali var. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz”

20 Avrupa Ülkesinden Daha Fazla Enerji Tüketiyor

Geçtiğimiz aylarda enerji fiyat karşılaştırma platformu Power Compare tarafından yapılan araştırmada, Bitcoin mining işleminin 20 Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tüketimine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bitcoin madenciliğinin yıllık elektrik tüketim değeri yaklaşık 29.05 TWh ve dünyanın genel elektrik ihtiyacının yüzde 0.13‘ünü oluşturuyor.

Ayrıca yapılan araştırmada, Bitcoin madenciliği için yapılan elektrik tüketiminin geçen aya göre yüzde 30 civarında arttığı da belirlenmişti.