Diyarbakır İkinci Dalga Riski ile Karşı Karşıya: "Vakalara Yetişemez Olduk"

Geçtiğimiz günlerde alınan kontrollü normalleşme süreci kararları kapsamında ülke genelindeki pek çok kısıtlama bazı ek önlemlerle birlikte kaldırıldı. Bu kapsamda toplumdaki hareketliliğin artması sağlık çalışanlarını ve uzmanları endişeye sürüklerken Diyarbakır ikinci dalga riski ile karşı karşıya olabilir. İşte yapılan açıklamalar ve merak edilen detaylar!

Diyarbakır İkinci Dalgaya mı Geçti?

Dicle Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptığı açıklamalar sırasında son günlerdeki veriler hakkında bazı detaylara değindi. Halkta yaşanan rahatlamanın vaka sayısında artışla sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Recep Tekin, şu aşamada halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran’daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekte zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından insanların kalabalık yerlerde bulunduğunu ve maske takmadığını görüyoruz."

Şu anki durumda salgının halen devam ettiğini, ciddi bir yayılım riski olduğunu ve gündelik yaşantınızı bu doğrultuda devam ettirmeniz gerektiğini vurgulayalım. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Diyarbakır, ikinci dalgaya geçmiş olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.