Diyarbakır'da Kamu Binalarına HES Kodu ile Giriş Dönemi Başlıyor

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınması gereken yeni tedbirler konuşuldu. Toplantıda salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere önemli bir karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren kamu binalarına HES kodu ile girilecek.

Diyarbakır'da Kamu Binalarına Hes Kodu İle Girilecek

Diyarbakır'da kamu binalarına Hayat Eve Sığar kodu (HES) ile giriş yapma uygulaması geçtiğimiz günlerde İzmir'de de başlatılmıştı. Diyarbakır'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılacak olan uygulama ise 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve kamu binalarına sadece Hayat Eve Sığar uygulamasının onay verdiği kişiler girebilecek.

Uygulama kapsamında alınan kararın 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını belirten Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edecek vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına önceden telefon ve benzeri cihazlar üzerinden HES uygulamasından veya telefonla SMS yoluyla HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde müracaat etmelerinin doğru olacağıyla ilgili bilinçlendirmesi için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılmasına, yukarıda belirtilen tedbirlerin, 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 4 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 276.555 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.564'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 249.108, hastalarda zatürre oranı ise %7,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.076 olduğu belirtildi.