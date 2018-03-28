Dizel Araçlarda Emisyonu Yüzde 98 Azaltan Teknoloji Geliştirildi

İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden bilim insanları, dizel motorlardaki zehirli NOx emisyonunu azaltan hatta ortadan kaldıran bir teknoloji geliştirdi. Araştırma ekibi, yeni teknolojinin 2 sene içinde otomotiv endüstrisinde kullanılabileceğini söylüyor.

ACCT (Amonyak Türetim ve Dönüştürme Teknolojisi) olarak adlandırılan sistemde, nitrojen ve oksijen amonyak kullanılarak ayrıştırılabiliyor. Yeni teknoloji, mevcut dizel araçların çoğunda kullanılan ve nitrojen oksitlerin (NOx) zararlı emisyonlarını azaltmak için egzoz gazlarına enjekte edilen AdBlue’nun çok üzerinde bir performans sunuyor.

İngiliz araştırmacılar, ACCT teknolojisini ilk olarak Skoda taksilerinde denedi. Şehir içindeki sürüşlerde NOx salınımını yüzde 98 oranında azaltan teknoloji, prototip aşamasında olmasına rağmen müthiş başarıya imza attı. AdBlue sistemi ise yalnızca yüzde 60 oranla NOx salınımını engelleyebiliyordu. Ayrıca AdBlue'nun düzgün çalışmasının belli sıcaklık ve iklim koşullarına bağlı olduğunu da belirtelim.

Araştırma ekibinden Profesör Graham Hargrave, NOx emisyonunun gezegen ve insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söylerken, geliştirdikleri ACCT teknolojisinin bu önemli soruna çözüm olacağını belirtti.

Prof. Hargrave, büyük bir üretici ve tedarikçiyle anlaşmaları halinde teknolojinin 2 yıl içinde tüm araçlara entegre edilebileceğini söylüyor.

Roma, Paris, Madrid, Atina ve Mexico City belediyeleri, hava kirliliğini önlemek amacıyla 2025 yılına kadar şehir merkezlerinde dizel araçları yasaklamayı planlıyor.