Dizel Motorlar Neden Zamanla Verim Kaybına Uğrar

Genellikle dayanıklı olması ile bilinen dizel motorlar, bir süre sonra verim kaybı yaşamaya başlar. Araştırmacılar bunun nasıl gerçekleştiğini ilginç bir şekilde buldu. İşte haberimizin detayları.

Yüz binlerce kilometre yol kat edebilme gücüne sahip olan dizel motorlar, bakımı yapılmadığı taktirde büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Üstelik sizler her ne kadar iyi bakarsanız bakın, dizel motorlar bir süre sonra arıza çıkarmaya başlıyor. Engineering Explanied kanalının sahibi Jason Fenske, dizel motorların neden sorun çıkardığını bulmaya çalıştı.

Dizel motorlar yakıt enjektörlerinde sorun yaşıyor

Jason Fenske; Dizel motorlarda yüksek basınçla yakıtın, silindirlere püskürtülüdüğünü gördü. Bu püskürtmenin sonrasında yakıt enjektörlerinde zamanla karbon birikiyor. Ortaya çıkan bu birikmiş karbon, belirli bir süre sonra yakıtın performansını olumsuz yönde etkiliyor.

Yakıt enjektörleri karbon ile kapanınca araç çok daha fazla yakıt harcamaya başlıyor. Ayrıca aracın kullandığı yakıt arttıkça, performans da aynı oranda artmıyor. Bu nedenle de çok ciddi bir yakıt israfı ortaya çıkıyor.

Bu kanalın böyle bir çalışma yapmasının amacı, dizel araçların performans düşüklüğünü tam olarak ortaya çıkarmaktı. Onlara gelen mesajlarda dizel araçların neden performans düşüklüğü yaşattığı soruluyordu. Eğer sizler de dizel araçlarınızda performans problemi yaşıyorsanız, yakıt enjektörlerinizde karbon birikimi meydana gelmiş olabilir.