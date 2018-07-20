Dizinin Finalini Duyan Game of Thrones Oyuncusu Bin Pişman

Dünyanın en çok takip edilen dizilerinden bir tanesi olan Game of Thrones, son sezonuna girmeye hazırlanırken, dizide Margaery Tyrell karakterine hayat veren ünlü oyuncu Natalie Dormer, dizinin finali ile ilgili hiç beklenmeyen bir açıklama yaptı.

Yedi sezondur izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımların en başında gelen Game of Thrones, gelmiş geçmiş en popüler televizyon dizisi olmayı başarmıştı. Yedinci sezonun bitmesinin ardından iki yıllık bir ara veren Game of Thrones, 2019’da yayınlanmaya başlanacak sekizinci sezonuyla birlikte ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanın ardından, bütün izleyiciler dizinin sonunda neler olacağını merak etmeye başlamışlardı.

Sekizinci sezonun çekimlerinin yapıldığı sıradaysa set görevlilerine ve oyunculara herhangi bir bilgi sızdırmamaları konusunda katı kurallar konulmuştu. Setten bilgi sızdırılmasına karşı önlem olması adınaysa dizinin finali dört beş farklı şekilde çekilmiş ve hangi finalin yapılacağı oyunculara dahi söylenmemişti.

Bugün itibarıyla konuyla ilgili bir açıklama yapan Natalie Dormer, dizinin finalini bir arkadaşından öğrendiğini söyledi. Son sahneyi öğrendiği için son derece pişman olan Dormer, "Keşke bunları duymasaydım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Güzel oyuncunun pişmanlığı hayranların aklına kötü bir finalle karşılaşacakları düşüncesini getirdi.