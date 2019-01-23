Dizüstü Bilgisayarlar İçin 15.6-inch 4K OLED Ekranlar Üretildi

Teknoloji severler uzun süredir OLED ekranların dizüstü bilgisayarlara gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Bugün itibarıyla Samsung, üretilmiş ilk 15.6-inch 4K OLED dizüstü ekranlarını gösterdi.

Samsung Ekran Pazarlama Müdürü Yoon Jae-nam, “Yeni ekran, renk üretimi ve yüksek Güneş ışığı altında görünürlük” özellikleri barındıracak açıklaması yaptı. OLED ekranların temel özelliği sebebiyle her pikselin arkasında ışık olduğu aktarılırken, yeni ekranın VESA tarafından üretilen DisplayHDR True Black desteği bulunduğu söylenenler arasında yerini aldı. Ekranın 4K desteği olduğu vurgulanırken, OLED ekranların LCD ekranlara göre 4K performanslarının çok daha iyi olduğu hatırlatıldı.

Dizüstü bilgisayarın 600nits parlaklık seviyesinin bulunduğu ve DisplayHDR 600 sertifikası alacak kadar yeterli performans verebileceği verilen bilgiler arasındaydı. Dahası ekranın 34 milyon renk barındığı, bunca performans artışına rağmen ekranın LCD’den daha az güç tükettiği belirtildi.

LCD ekranlara göre çok daha iyi olmalarına karşın OLED ekranlar da problemler yaşıyor. Ekran yanması, genel kullanım ömürlerinin kısa olması gibi problemleri bulunan OLED ekranlar, buna rağmen piyasadaki en iyi ekranlar olarak biliniyordu. Samsung, 15.6-inch 4K OLED ekranları Şubat 2019 ortalarında başlayacağı bildirildi.

15-6-inch 4K OLED ekranların hangi üreticiler tarafından kullanılacağına dair detaylar verilmezken, Dell, Alienware, HP gibi şirketlerin OLED ekran tercihi yapabilecekleri dile getirildi.