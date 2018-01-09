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DJI Drone Kullanıcılarını Sevindirecek Haber

Dji Copilot
Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay teknoloji
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Seagate, CES 2018’de DJI Drone’lara yedek depolama alanı açabilmek için LaCie DJI Copilot isimli yeni ürününü tanıttı. Ürün 2 TB depolama alanına sahip ve bu depolama alanına 65 Saatlik 4K 30 Fps video çekimini, aynı zamanda 20.000 RAW fotoğraf’ı sığdırabiliyor.

Aslında Copilot modelinde yeni olan şey içindeki dosyaları doğrudan sürücünün içerisinden yönetmenizi sağlaması. Dosyaları SD karta kopyalamak ya da aktarmak için oldukça güzel yerleşik bir ekran ürünün üzerinde yer alıyor. Bunların yanında Copilot BOSS uygulaması ile  bilgisayara bağlanmadan videoları tam çözünürlükte açmanızı sağlıyor. Bu arada cihazın üzerindeki ekranda dokunmatik ekran teknolojisine yer verilmemiş. Bu sayede çok daha dayanıklı bir ürün ortaya çıkartmayı başarmışlar.

Yapılan açıklamada DJI Copilot’un sürekli drone ile görüntüleri kaydeden ve hareket halindeyken depolama çözümüne ihtiyacı olan profesyonel fotoğrafçıları hedeflediği belirtildi.

DJI Copilot, 349 Dolar fiyat etiketiyle bahar aylarında ABD’de satışa çıkacak.

CES 2018 haberlerini yerinden aktarmaya devam edeceğiz.

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