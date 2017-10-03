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  4. DJI Drone'ları İçin 'Gizlilik Modu' Kullanıma Hazır!

DJI Drone'ları İçin 'Gizlilik Modu' Kullanıma Hazır!

DJI Drone'ları İçin 'Gizlilik Modu' Kullanıma Hazır!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Drone üretiminde dünya lideri olan DJI, hükümet ve kurumsal müşterileri için geliştirdiği gizlilik modunu kullanıma açıyor. DJI Pilot uygulamasına gelen bu özellik sayesinde internet üzerinden herhangi bir veriyi göndermek veya almak durdurulabilecek. 

DJI bu yeniliğini tanıtırken "Yerel Veri Modu" ifadesini kullanıyor. Aslında bu ifadenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz, ancak gizlilik modu tabirini kullanmak daha doğru olacaktır. Çünkü bu özellik ile birlikte, DJI drone'larının konumunu tespit etmek imkansız hale geliyor. Uçuş kısıtlamalarının olduğu veya uçuş bölgelerinde bilgiler otomatik olarak saptanamıyor. Bu kritik altyapı, hükümet projeleri veya diğer müşteriler için ek bir güvenlik katmanı ekliyor.

DJI'ın Politika ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan Schulman, "Dünyadaki hassas operasyonları gerçekleştirmek için DJI teknolojisini kullanan kamu ve özel kuruluşlar da dahil olmak üzere kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına Yerel Veri Modu özelliğini oluşturuyoruz" dedi. Gizlilik modunun tamamen ihtiyaca yönelik olduğunu belirten Schulman, "DJI, müşterilerinin fotoğraf, video ve uçuş günlüklerinin mahremiyetini korumayı taahhüt ediyor. Yerel Veri Modu da artan veri güvenliği ihtiyaçlarına yönelik müşteriler için ek güvence sağlayacak" ifadelerini kullandı. 

Bu yeni özelliğin şimdilik Android platformuna geleceğini söylemeden geçmeyelim. iOS veya DJI Go 4 uygulamasında bu özelliği görmezseniz şaşırmayın. 

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ETİKETLER: gizlilik koruması DJI dji drone

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