DJI Drone Modelleri Uçak ve Helikopterlerden Nasıl Korunacak?

Hangi bölgede uçuş yaparsa yapsın, bütün drone modelleri için en önemli problemlerin başında karşılarına çıkan engeller yer alıyor. Sabit engeller her ne kadar büyük problem oluşturmasa bile, hareket eden uçak ve helikopter gibi engeller dronelar için son derece tehlikeli olabiliyor.

DJI marka dronelar da yine aynı şekilde, karşılaşılan uçak ve helikopterler konusunda pek şanslı olmuyor. Şirket uzun bir süredir; hem ABD hem de diğer ülkelerde kendi droneların uçak ve helikopterler ile kaza yapmaması için sensör çalışmaları yürütüyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda, özellikle uçak ve helikopter konusunda hassas sensörler üretiliyor.

DJI drone modelleri 2020'de sensör kullanacak

Şirket tarafından kullanılacak olan bu sensörler, “AirSense” olarak adlandırılıyor ve son derece hassas bir algılama yeteneğine sahip olacak gibi görünüyor. Herhangi bir helikopter ve uçak yaklaştığında, drone kendisini kullanan pilotu uyaracak. Böylece olası bir kazanın da önüne geçilecek.

DJI, kendi drone modellerinde; engellerden kaçınma, yükseklik sınırlarını aşmama ve otomatik olarak kalkış noktasına geri dönme gibi birçok özellik zaten bulunuyordu. Ancak bu engellerden kaçınma, daha çok sabit ve küçük engeller için geçerliydi. Bu yeni özellik sayesinde şirket, helikopter ve uçakların drone modellerine zarar vermesini de engelleyecek.

Bu yeni özellikle ilgili bir tane de kötü haber bulunuyor. Kullanacak olan sensörler, drone pilotu uyarıldıktan sonra herhangi bir teknik hareket yapmayacak. Eğer drone, pilot tarafından hareket ettirilmezse, otomatik bir yönelme gerçekleşmeyecek.