DJI'ın Yeni Drone'u "Mavic Air 2" Sızdırıldı

Drone ve fotoğrafçılık aksesuarları üreticisi DJI’ın çok yakında tanıtacağı ürünü sızdırıldı. DJI Mavic Air 2 görüntüleri nispeten güvenilir bir kaynaktan paylaşıldı.

DJI Mavic Air 2, sosyal ağ platformu Twitter’da göründü. Paylaşılan fotoğraflar onaylı bir DJI drone pilotuna ait olduğundan DJI’ın yeni ürününü bekleyenler oldukça heyecanlandı. DJI Mavic Air 2’yi farklı açılardan detaylı olarak görmekle kalmıyor, aynı zamanda havalandığını görüyoruz. Nisan 2020’ye kadar duyurusunun yapılacağı söylenen drone, orta seviye segmenti hedefliyor.

Bilmeyenler için Mavic serisi DJI’ın popüler drone ailesinin bir parçası. Pro modelleri sıralamanın en üstünde ve sektördeki en iyilerden biri. Nispeten daha ucuz Air modelleri uygun fiyatlı bütçe segmentini hedefler. Fotoğraflara bakarsak, yeni tasarlanan model daha büyük ve daha sağlam bir kontrolcüye sahip olacak. Yeni güvenlik seçenekleri dikkat çeken diğer bir detay. DJI Mavic Air 2, 360 derece engelden kaçınma görüşüne izin veren iki arka sensöre sahip olacak. Bu sensörlerin kaza olasılığını önemli ölçüde azaltacağını tahmin etmek güç değil. 2019’dan itibaren 250 gramın üzerinde herhangi bir Mavic serisi drone AirSens teknolojisine sahip olacak ve yakındaki drone’lardan ADS-B sinyalleri alacak. Bu, kazayla çarpışma olasılığını daha da azaltacak.

Is that it, just that one? pic.twitter.com/Ap8rrzC71n