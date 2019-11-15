DJI'ın Yeni Uygulaması Drone'lara "Elektronik Plaka" Veriyor

Uzun süredir kişisel alanları ihlal etmesiyle gündeme gelen drone'lar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Pazarın en büyük üreticisi olan DJI'ın geliştirdiği yeni uygulama sayesinde etrafınızdaki drone'ların detaylarını görebileceksiniz.

Çinli drone üreticisi DJI, 2020'de piyasaya sunacağı uygulamayla birlikte bir kilometre menzili içerisine giren drone'ların bilgilerini izlemeyi ve kayıt etmeyi sağlayacak. Uygulama içerisinde drone'un kimlik numarası, konumu, hızı, yüksekliği ve yönü görüntülenebilecek. Ayrıca uygulama yalnızca DJI drone'larını değil, belirli ağırlığa sahip olan tüm drone'ları görüntüleyebilecek.

DJI, kullanılan teknolojiylike birlikte (Remote ID) otomobillere ve araçlara benzer bir kimlik verildiğini söyledi. DJI Politika ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan Schulman, “Remote ID, uçaklar için elektronik bir plaka görevi görerek, gökyüzünde yer alan bir drone hakkında merak eden herkesin daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlayacak” dedi.

Ayrıca yeni bir fikir olmasa da DJI, Aeroscope adlı ve pek fazla rağbet gösterilmeyen bir izleme sistemi geliştirmişti. Bu projesinden vazgeçen Çinli üretici, yeni uygulaması sayesinde drone'ların itibarını artıracak gibi gözüküyor. Hükümetlerin drone'lara karşı aldığı sert kararlar yumuşatılır mı, zamanla göreceğiz.