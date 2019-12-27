DJI, İnsansız Arabalar Üzerinde Çalışıyor

Ürettiği insansız hava araçları ile bilinen DJI şirketi, şimdi de insansız otomobiller üzerinde çalışıyor.

360 derece dönebilen tekerleklere sahip tasarımın patenti, DJI firması tarafından alınmış durumda. Patentte, tekerlekler haricinde potansiyel kamera montajının olacağı da belirtiliyor. Potansiyel kamera montajı ile araç yokuş yukarı ya da yokuş aşağı giderken kamerada olabilecek titreme miktarının azaltılması hedefleniyor. Berrak ve net bir görüntü alabilmeyi garantilemek için iki sabitleyici kullanılması düşünülüyor.

İnsansız aracın tasarımı üzerinde çalışılırken özellikle küçük alanlarda rahat hareket edebilme yeteneği üzerinde durulmuş. Tasarımı uzaktan kumandalı arabalara benzetmemiz mümkün.

DJI İnsansız Aracı Ne Zaman Piyasaya Sürecek?

DJI şirketinin, şu an için sadece tasarımın patentini aldığını biliyoruz. Henüz, insansız aracın piyasaya sürüleceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Dron gibi insansız hava araçları ile tanınan firmanın, yer tabanlı araçlar üzerine çalışmalar yapması dikkat çekici. Bununla birlikte aksiyon kameraları ve kamera dengeleme halkaları gibi başka ürünler üzerine de çalışmalara başlayan DJI şirketi, bakalım insansız aracı ne zaman piyasaya sürme kararı alacak?