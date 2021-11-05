DJI Mavic 3 ve Mavic 3 Cine Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken DJI Mavic 3 ve Mavic 3 Cine modellerinin tanıtımı gerçekleşti. Peki, Çin merkezli DJI şirketi tarafından piyasaya sürülen yeni drone modellerinin özellikleri ve fiyatı nedir? Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

DJI Mavic 3 ve Mavic 3 Cine Özellikleri ve Fiyatı

DJI, Mavic 3 ve Mavic 3 Cine isimli yeni drone modellerini tanıttı. İki drone'da da bazı önemli özellikler bulunuyor. 4999 dolar fiyat etiketi ile dikkat çeken Mavic 3 Cine, Apple ProRes 422 HQ 5.1K 50 FPS video kaydı yapabilme kabiliyetine sahip. Bu modelde kullanıcı tarafından değiştirilemeyen 1 TB SSD bulunuyor.

2199 dolar fiyat etiketine sahip olan Mavic 3 modelinde Apple ProRes ve SSD yer almıyor ancak tıpkı diğer modeldeki gibi 4/3 CMOS sensörlü çift kamera bulunuyor. Her iki drone modelinde de 4K 120 FPS video kaydı yapılabiliyor ve 20 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekilebiliyor. 24 mm lense ek olarak 28x dijital zoom yapabilen hibrit zoom lensi de yer alıyor.

DJI tarafından tanıtılan yeni drone modelleri 46 dakika boyunca havada kalabiliyor. Mavic 2 31 dakikada havada kalabiliyorken Mavic Air 2 ise 34 dakika boyunca havada kalabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir ilerleme yaşandığını görüyoruz.

Yeni modellerde doğal renkler vadeden Hasselblad Natural Color Solution teknolojisi mevcut. Daha fazla kontrol isteyen kullanıcılar için 10-bit D-log desteği bulunuyor. ProRes'e ek olarak standart H.264 ve H.265 profillerinde çekim yapabilirsiniz fakat HDR video kaydı desteği mevcut değil.

Kamera tarafındaki iyileştirmelerin yanı sıra yeni modellerde otonom özellikler bulunuyor. İki drone'da da çok yönlü engel algılama özelliği mevcut. Söz konusu modeller, bu özellik sayesinde 200 metre uzaklıktaki nesneleri bile algılayabiliyor. Bu mesafe önceden 20 metre ile sınırlıydı. Tıpkı havada kalma süresi gibi bu konuda da ciddi bir ilerleme mevcut.

Mavic 3 isimli model için birden fazla sürüm bulunuyor. 2199 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan standart sürümde Mavic 3, taşıma kayışı, uzaktan kumanda, şarj cihazı, bir dizi ekstra pervane ve bir adet joystick yer alıyor.

Fly More Combo olarak isimlendirilen sürümde Mavic 3, iki adet ek pil, şarj cihazı, ekstra pervane, sırt çantasına dönüşebilen taşıma çantası, ND filtre serisi (ND4, ND8, ND16 ve ND32) mevcut. Bu sürümün fiyatı 2999 dolar olarak açıklandı.

Cine Premium Combo isimli sürümde Cine, taşıma çantası, şarj cihazı, dahili ekrana sahip olan DJI RC Pro isimli kontrolcü, Fly More Combo'da yer alan ek ND seti (ND64, ND128, ND256, ND512) ve ek pil mevcut. Bu sürümün fiyatı ise 4999 dolar olarak açıklandı.