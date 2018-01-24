DJI Mavic Air Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Drone endüstrisinin dev ismi DJI, New York'ta düzenlenen lansmanda telefon boyutlarındaki yeni drone modeli Mavic Air'i tanıttı.

Dünyanın en büyük drone üreticisi olan DJI, Spark ve Mavic Pro arasına konumlandırılan son amiral gemisi Mavic Air'i görücüye çıkardı. Kullanıcı deneyimi anlamında bir üst seviyeye çıkartılan drone, Pro modelinden yüzde 41 daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor.

İnanılmaz derecede küçük ve kompakt bir yapıya sahip olan Mavic Air, vadettiği yüksek performansın yanı sıra, taşınabilirlik anlamında da kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.

DJI Mavic Air Özellikleri ve Fiyatı

Sinema endüstrisinden, eğlenceye, fotoğrafçılıktan çeşitli hobi alanlarına kadar birçok şekilde kullanılmak üzere yüksek kalitede ve performansta drone'lar üreten DJI, en ucuz modeli Spark (399 dolar) ile en pahalı modeli Mavic Pro (999 dolar) arasına konumlandırdığı Mavic Air ile müşterilerinin karşısına çıktı.

Fotoğrafçılık ve çekim özellikleri anlamında Pro'ya çok daha yakın olan Mavic Air, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 açıklığa ve 1/2,3 inçlik 24 mm geniş açı bir objektife ev sahipliği yapıyor. 4K çözünürlükte 30fps videolar çekebilen Mavic Air, spor modunda saatte yaklaşık 68 kilometre hızla uçabiliyor ve saatte 22 kilometreye kadar çıkan rüzgarlara dayanabiliyor. Yeni anten tasarımı sayesinde 4 kilometre menzil sunan Air, sahip olduğu ısınmaya karşı hava sistemi ile performansını bir üst seviyeye taşıyor.

Üç eksenli kamerasıyla etrafındaki nesneleri algılayabilen ve diğer dronen'lara nispeten çok daha güvenli bir uçuş imkanı sağlayan Mavic Air, tam şarj ile 21 dakika uçabiliyor. Yazılım geliştirmeleriyle 32 megapiksel panaroma fotoğraflar çekebilen drone, 8 GB dahili hafızaya sahip.

Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Mavic Air, 799 dolar fiyat etiketiyle 28 Ocak 2018 tarihinde satışa sunulacak.