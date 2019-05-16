DJI Osmo Action "Aksiyon Kamera" Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

DJI, doğrudan GoPro Hero 7 Black’i hedef alan ilk aksiyon kamerasını duyurdu. Osmo Action adıyla tanıtılan kamera, fiyatına göre oldukça yetenekli. DJI’ın aksiyon kamerasını bekleyenler için DJI Osmo Action özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

DJI Osmo Action Özellikleri

Uçurması kolay drone’lar ve hava fotoğrafçılığı sistemlerinde pazarın lideri konumunda olan DJI, ilk aksiyon kamerasını dün duyurdu. Basından sınırlı sayıda kişinin incelemesi için verilen Osmo Action, tüm GoPro modellerinin aksine arkada renkli bir ekran, önde de siyah beyaz bir ekrana sahip. 1.4 inç tamamen renkli ön ekranıyla vlog veya selfi portre fotoğraflar çekmek mümkün. Arkadaki ekran ise 2.25 inç ve dokunmatik. 1/2.3” 12MP CMOS sensörü, 4K kalitede 60 FPS (100Mbps bitrate), HDR’da 30 FPS, 1080P veya 720P çözünürlükte 240 FPS yavaş çekime izin veriyor. DJI’ın yeni RockSteady elektronik görüntü sabitlemesini kullanıyor ki EIS, 4K 60FPS çözünürlükte bile çalışıyor.

Su geçirmez gövdeye sahip olmasından çok standart GoPro montaj elemanlarına monte edilebilir olmasıyla dikkat çeken Osmo Action, WiFi ve Bluetooth bağlantısına sahip. Bu sayede DJI’ın mobil uygulamasından kontrol edilebiliyor. Kamera çerçevesi seti, su geçirmez kılıf, mikrofon adaptörü ve filtreler (ND, polarize ve su altı filtreleri gibi) aksesuar olarak ayrı satın alınabiliyor.

DJI Osmo Action Fiyatı ve Çıkış Tarihi

DJI Osmo Action şu anda 349$ fiyat etiketiyle DJI’ın web sitesinde satışta. 22 Mayıs'tan itibaren de yetkili satıcılardan satın alınabilir olacak.