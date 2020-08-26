DJI'ın Yeni Akıllı Telefon Gimbalı "Osmo Mobile 4" Mıknatıslı Yapıda Olacak

DJI’ın birkaç akıllı telefon gimbalı var. Akıllı telefonunuzu bu gimballara bağlamak, telefonunuzu gimbala bağlamayı gerektirdiğinden her zaman oldukça zor olmuştur. Bu genellikle kullanıcıların akıllı telefonlarını her zaman gimballarında bırakmayı seçmeleri ile sonuçlanıyor veya çekim yapmaları gerektiğinde tekrar yerleştirmek için acele ediyorlar. Ancak DJI’ın yeni ürününde bu sorun çözülecek.

DJI Osmo Mobile 4 Özellikleri

Gimbal sahipleri için iyi haber WinFuture’dan Roland Quandt’dan geliyor. Roland Quandt, sosyal medya platformu üzerinden DJI’ın yakında çıkacak olan Osmo Mobile 4 akıllı telefon gimbalının tanıtım videosunu paylaştı. Dikkat çeken değişikliklerden biri, DJI Osmo Mobile 4’ün kelepçe yerine mıknatısları kullanması. Bu, kullanıcıların akıllı telefonlarını gimbala hızlı bir şekilde takıp çıkarabileceği anlamına geliyor. Ancak kullanıcıların mıknatıs bağlantısını telefonlarına arkasına takmaları gerekiyor; bu bazı kullanıcılarda estetiği bozuyor düşüncesi yaratacaktır.

DJI Osmo Mobile 4 Fiyatı

Gimbalın ne zaman piyasaya sürüleceğine (çıkış yapacağına) dair bir bilgi yok ancak 180 dolar civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. DJI’ın yeni akıllı telefon gimbalı Osmo Mobile 4, 15 saate kadar dayancağı tahmin edilen 2450 mAh bataryaya sahip.