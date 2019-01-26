Djokovic'in Oğlu Final Maçlarından Çok Spiderman'e İlgi Duyuyor

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, geçtiğimiz Cuma günü Avustralya Açık yarı yarı finalinde Lucas Pouille’yi mağlup etmeyi başardı ve finale yükseldi. Ancak görünüşe göre Djokovic’in 4 yaşındaki oğlu bu durumla hiç ilgilenmiyor.

Cuma günü Melbourne’de Rod Laver Arena’daki tenis kortuna çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Djokovic, Avrupa’da ana okuluna gitmeye hazırlanan oğlu Stefan ile konuştuğunu söyledi. Djokovic’e göre, Grand Slam yarı finalinden hemen önce yaptıkları bu konuşma 45 dakika sürdü.

Djokovic, oğlunun kendisine iyi şanlar dilemesi ve 'kazandığından emin ol' gibi şeyler söylemesi yerine başka şeylerle meşgul göründüğünü ve kendisinin tenis maçını izlemeyi planlamadığını söyledi. Eurosport UK’e konuşan Djokovic, "Onunla maçtan 45 dakika önce konuştuğumda bana Spider-Man’den bahsediyordu." ifadelerini kullandı.

Konuşma, birçok ebeveyn için sıradan bir konuşmaydı ve oğlunun belirgin coşku eksikliğine rağmen Djokoviç aile hayatını 'bir lütuf' olarak nitelendirdi. Djokovic, "Hayatımda baba olmaktan daha iyi bir şey olmadı. Eşimle 15 yıldır birlikteyiz ve iki meleğin ebeveynleriyiz. Bana göre hayat budur." diye konuştu.

Djokovic’in Cuma günü oynadığı maça gelirsek, tartışmasız bir şekilde bundan daha iyi oynayamazdı. 1 saat 23 dakika süren mücadelede Pouille’yi 6-0, 6-2 ve 6-2’lik setlerle yenmeyi başaran Djokovic, böylece Pazar günü oynanacak final maçında Rafael Nadal’ın rakibi oldu.