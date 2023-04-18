DLSS Destekli Oyun ve Uygulama Sayısı 290'ı Aştı: İşte Yeni Eklenenler!
NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin desteklendiği oyun ve uygulama sayısı, yeni eklenenlerle birlikte 290'ı aştı. İşte detaylar!
NVIDIA'nın devrim niteliğindeki DLSS teknolojisi artık Bleak Faith: Forsaken, Romancelvania ve Sherlock Holmes The Awakened gibi oyunları da içeren 290 oyun ve uygulamayı destekliyor. Ayrıca bu hafta yeni bir Game Ready sürücüsü piyasaya sürülüyor.
NVIDIA DLSS, oyun ve uygulama desteği sayısını artırmak için sürekli çalışıyor. Bu hafta, DLSS desteği alan oyunlarla birlikte toplam 290 oyun ve uygulama DLSS teknolojisini kullanabilir durumda.
Geçtiğimiz hafta NVIDIA, yeni nesil oyun grafiklerinin önizlemesinden sonra orta sınıf GPU'ların yeni kralı olarak adlandırılan GeForce RTX 4070'i duyurdu.
Ayrıca Game Ready sürücülerindeki her yeni sürüm, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki GeForce RTX ekran kartlarında en iyi deneyimi sağlamak için yeni optimizasyonlar, geliştirmeler ve daha fazlasını içeriyor.
DLSS teknolojisi, sektörde standartlar belirlemeye devam ediyor ve NVIDIA, oyun ve uygulama desteği sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.
Yeni Desteklenen Oyunlar
- Bleak Faith: Forsaken (DLSS 2.0 desteği ile)
- Romancelvania (DLSS 2.0 desteği ile)
- Sherlock Holmes The Awakened (DLSS 2.0 desteği ile)
Game Ready'de Öne Çıkanlar
- STAR WARS Jedi: Survivor ve Dead Island 2 için sıfırıncı gün optimizasyonları
5 yeni G-SYNC uyumlu oyuna destek:
- AOC Q27G3Z
- AOC U32G3X
- Dell G2524H
- Dell G2724D
- Dell AW2724DM
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