NVIDIA'nın Yeni Güncellemesi Yeni Oyunlara DLSS Desteği Getiriyor

NVIDIA, oyunlardaki yapay zekâ destekli performans hızlandırıcısı olan DLSS teknolojisinde sürekli olarak geliştirmeler yapmaya devam ediyor. En son Game Ready Sürücüsü, Cyberpunk 2077'nin Ray Tracing: Overdrive Modu'nun ön izlemesi için Game Ready optimizasyonlarını bünyesinde barındırıyor. Sürücü, aynı zamanda DLSS 2 ile geliştirilmiş sürümleri destekliyor. Bu sürümler arasında Deceive Inc, Forza Horizon 5 ve The Last of Us Part I gibi popüler oyunlar da yer alıyor.

Geçtiğimiz gün Açık Beta süreci başlayan Diablo IV'te GeForce RTX 40 serisi oyuncuları DLSS 3'ü etkinleştirerek daha hızlı performansı deneyimlemeye başladılar. Ayrıca Cyberpunk 2077'nin Ray Tracing: Overdrive Modu'nun ön izlemesi için tam ışın izleme geliştirmeleri ve performans optimizasyonları için CD PROJEKT RED ile birlikte çalışmalar devam ediyor.

Forza Horizon 5'e gelen DLSS 3 desteğiyle birlikte OpenCritic tarafından tüm yarış oyunları arasında şu anda en yüksek puana erişmiş olan yarış oyunu da yeni bir güncelleme almış olacak.

DLSS Teknolojisi Giderek Daha Fazla Oyuna Ekleniyor

DLSS teknolojisi, dünyaca ünlü oyunlar tarafından hızla benimseniyor. Diablo IV, Forza Horizon 5 ve The Last of Us Part I gibi popüler oyunlar, DLSS oyunları listesinde yerini alıyor. NVIDIA DLSS, 270'ten fazla oyun ve uygulamada kullanılabiliyor. Bu teknoloji, Unreal ve Unity gibi popüler oyun motorları için DLSS 2 eklentileri ve entegrasyon belgeleri sunuyor. Bu sayede, oyun geliştiricileri kısa bir sürede oyunlarına DLSS 2 teknolojisini entegre edebiliyor ve milyonlarca GeForce RTX oyuncusuna üstün bir deneyim sunabiliyor.

Yeni Game Ready sürücüsü Resident Evil 4 için sıfırıncı gün optimizasyonu ve Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! ve Wo Long: Fallen Dynasty gibi yeni oyunlar için GeForce Experience optimal ayarları sağlıyor. NVIDIA, DLSS teknolojisindeki geliştirmelerine devam ediyor ve oyunculara daha fazla oyun deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.