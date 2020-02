DMC 5 Seslendirmeni, Yeni Marvel vs. Capcom'u Ağzından Kaçırdı Gibi

Marvel ve Capcom yapımlarının karakterlerini ortak bir evrende buluşturan ve birbirlerine karşı dövüştüren Marvel vs. Capcom serisinin yeni oyunu yolda gibi görünüyor. Brian Hanford, yeni oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ağzından kaçırmış olabilir.

Devil May Cry 5 oyunundaki V karakterinin İngiliz seslendirmeni Brian Hanford, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. #CapcomVS etiketi kullanan Hanford, sıradaki oyun için kesinlikle heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yeni karakterlerin olacağını ama fazlasıyla alışılmış olacağını da sözlerine ekledi.

Absolutely pumped for the next #CapcomVS game!!! New characters but could be VERY familiar...