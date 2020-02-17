DMC 5 Seslendirmeni, Yeni Marvel vs. Capcom'u Ağzından Kaçırdı Gibi

Marvel ve Capcom yapımlarının karakterlerini ortak bir evrende buluşturan ve birbirlerine karşı dövüştüren Marvel vs. Capcom serisinin yeni oyunu yolda gibi görünüyor. Brian Hanford, yeni oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ağzından kaçırmış olabilir.

Devil May Cry 5 oyunundaki V karakterinin İngiliz seslendirmeni Brian Hanford, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. #CapcomVS etiketi kullanan Hanford, sıradaki oyun için kesinlikle heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yeni karakterlerin olacağını ama fazlasıyla alışılmış olacağını da sözlerine ekledi.

Absolutely pumped for the next #CapcomVS game!!! New characters but could be VERY familiar... — Brian Hanford (@brihanford) February 15, 2020

Açıkçası paylaşımı yapanın V karakterinin İngiliz seslendirmeni olması, bu karakterin serinin sıradaki oyununda karşımıza çıkıp çıkmayacağını düşürdürtmüyor değil. Bunu muhtemelen resmi duyuru gerçekleşene kadar öğrenemeyeceğiz.

Bildiğiniz gibi oyunun geliştiricisi, Haziran ayında düzenlenecek olan E3 2020 fuarına katılımda bulunacak ve eğer yeni bir Marvel vs. Capcom oyunu geliştirilme aşamasındaysa, ilk büyük fuar öncesinde veya fuar sırasında bir duyuru yapılacaktır.

Serinin son oyunu Marvel vs. Capcom Infinite, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Her ne kadar Capcom içerik desteği sunmuş olsa da birçok açıdan beklentilerin altında kalması ile kısa sürede unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak yine de bu seriye olan ilgide azalmaya yol açmamıştı. Öyle ki devam oyunu büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.