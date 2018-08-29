DNA'ya Bitcoin Cüzdan Kodu Kaydettirebileceksiniz

Elinizde tuttuğunuz Bitcoin’leri sakmakta zorlandığınızı ve sürekli çalınma riskiyle yaşadığınızı düşünüyorsanız, akla hayale gelmeyecek bir çözüm üretildi. Yakın zaman önce kurulan bir girişim, isteyenlerin DNA’sına Bitcoin cüzdan kodu yazabileceklerini açıkladı.

Kısa bir süre önce kurulan Carverr isimli bir girişim, kripto para sahibi insanların güvenliğini artırmak adına yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve isteyenlerin cüzdan kodlarını DNA’ya işleyerek saklayabileceklerini duyurdu. Yapılan çalışmanın son yıllarda gelişen DNA çalışmalarının ardından ortaya çıkan DNA’ya bilgi saklama teknolojileriyle gün yüzüne çıktığı hatırlatılırken, daha önce bilim insanları DNA’ların içerisine Word dosyası, GIF tabanlı resim hatta işletim sistemi dahi kaydetmeyi başardıkları söylendi.

Carverr’ın CEO’su Vishaal Bhuyan dahi fikrin çılgınca olduğunu kabul ederken, cüzdan kodlarının DNA üzerine kaydedilmesi ile kırılamaz güvenlik duvarlarının oluşturulabileceğini ve kodların her şeyden daha uzun süre saklanabileceğini belirtti. Konu hakkında ilk girişim olmalarına karşın ilerleyen günlerde DNA’lara bilgi kaydetme işinde yeni girişimlerin açılacağı dile getiren Bhuryan, geliştirme süreçlerinin devam ettiğini de vurguladı.

Yaklaşık 1,000 dolara yapılabilen DNA’ya veri kaydetme işlemi için bugüne kadar 28 müşteriyle çalıştıklarını belirten Bhuryan, reklam çalışmalarından sonra sayısının artmasını planladıklarını ifade etti.