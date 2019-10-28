DNA Uyumluluğu Partnerlerin Eşleşme Yöntemi Olacak

Tinder gibi platformlar kullanıcılar arasında son derece tercih edilen bir konumda olmasına rağmen yerini başka uygulamalara bırakabilir. Son dönemlerde DNA üzerinden yapılan eşleştirmeler oldukça moda. İşte haberimizin detayları.

DNA üzerinden yapılan eşleşmelerde umut verici gelişme Japonya'da yaşandı. Kawasaki şehrinde mimarlık yapan 37 yaşındaki kadın Tinder dahil olmak üzere neredeyse bütün uygulamaları denedi. Ancak bunların hiçbirisi istediği sonucu almasına yetmedi.

DNA uyumluluğu geleceğin çöpçatanlık tercihi olabilir

DNA üzerinden eşleşme yöntemi olarak bilinen bu çöpçatanlık sistemi şu anda Dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Elbette her ülkede farklı bir teknik ile eşleşme gerçekleştiriliyor.

Soy ve etnik köken ile birlikte çeşitli DNA test kitleri de kullanılan yöntemler içerisinde yer almaya başladı. Görünüş, hobiler, ilgi alanları ve doğurganlıkta uyumluluk gibi birçok genetik özellik DNA içerisinde bulunuyor. Ayrıca buna ek olarak 1000'in üzerinde HLA gen türü de yer alıyor.

Hong Kong üniversitesi'nde Pediatri ve Ergen Kliniği'nde doçent olarak çalışan Brian Chung, teknolojilerin aşk eşleşmelerini gerçekleştirmesi için henüz erken olduğunu ifade etti. Ancak yapılan araştırmalar DNA testlerinin eşleşme için uygun olduğunu gösteriyor. Peki sizce geleceğin çöpçatanlık sistemleri DNA eşleştirmeleri olabilir mi?