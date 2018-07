‘Do the Shiggy’ Akımı Genç Kızın Hayatına Mal Oldu

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan ve son günlerin en çok konuşulan başlıkları arasına girmeyi başaran Do the Shiggy akımı, talihsiz bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Akıma katılmak isteyen genç kıza yan şeritten gelen araba çarptı.

Çeşitli sosyal medya mecraları üzerinde, özellikler genç yaştaki kullanıcılar arasında popüler olan Do the shiggy çılgınlığına katılan kullanıcılar, Drake’in “In My Feeling” şarkısı eşliğinde hareket eden araçtan iniyor ve yavaşça ilerleyen arabanın yanında dans etmeye başlıyorlar. "TheShiggyShow" adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akım, birçok ünlü isim tarafından da yapılırken, Türkiye’de de oldukça popüler oldu.

Akıma katılan gençlerden bir tanesinin başınaysa hiç beklemediği bir durum geldi. Dans etmek için arabadan inen genç kıza, yan şeritte seyretmekte olan bir başka araba çarptı. Arabanın çarpma anları kameralara yansırken, Do the shiggy’nin oldukça tehlikeli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Buna rağmen videoyu izleyen birçok kişi görüntülerin sahte olduğunu iddia etti.

Sizce görüntüler sahte mi, yoksa böyle bir olay gerçekten yaşanmış mıdır?