‘Do the Shiggy’ Akımına Katılan Bir Gence Daha Araba Çarptı

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyayı kasıp kavuran sosyal medya akımı ‘Do the Shiggy’ ya da ‘In My Feelings Challange’, Jaylen Norwood isimli genç adamın hayatına mal oluyordu.

Kanadalı ünlü şarkıcı Drake’ın In My Feelings isimli şarkısının çaldığı sırada araçtan inip, yavaş yavaş hareket eden arabanın yanında dans ederek katılabildiğiniz ‘Do the Shiggy’ ya da ‘In My Feelings Challange’, son zamanların en çok konuşulan konularının başında geliyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan gençler arasında oldukça popüler olan sosyal medya akımı, Türkiye’de de çokça tutulmuştu. Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin dahi katıldığı sosyal medya akımı ise Florida’da bir gencin hayatına mal oluyordu.

‘Do the Shiggy’ ya da ‘In My Feelings Challange’ ismi verilen akıma katılmak için arabasından inen Jaylen Norwood isimli genç, dans etmeye başladığı sırada hemen sol tarafından gelen bir araç olduğunu fark etti. Arabanın altında kalmamak için hamle yapsa da ayağı takılarak sendeleyen Norwood, yavaşça gelen arabanın altında kaldı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde Jaylen Norwood’un kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı görülürken, akımın ne kadar tehlikeli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.