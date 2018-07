‘Do the Shiggy’ Akımına Katılan Hülya Avşar’a Ceza Geliyor!

Sosyal medya son dönemde 'Do the Shiggy' akımıyla tam anlamıyla yanıp tutuşuyor. Kullanıcılar, genellikle Drake’in ‘In My Feeling’ şarkısı eşliğinde hareket halindeki araçtan iniyor ve aheste aheste giden arabanın yanında dans ediyorlar.

Bu furyaya katılan son isim Hülya Avşar oldu. Yolda hareket halindeki arabasından inerek dans ettiği videosunu Instagram’dan takipçileriyle paylaşan Avşar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin videosu kısa zamanda 2,4 milyondan fazla izlenme aldı.

Rap yıldızı Drake’in rekorları altüst eden şarkısı ‘In my feeling’ ile başlayan 'Do the Shiggy’ akımı, özellikle ABD’deki sosyal medya fenomenlerinin şu sıralar gözdesi konumunda.

Buyrun biraz izleyelim...

Kısa zamanda viral olan hareketin ülkemizdeki ilk temsilciliğini yapmak isteyen Avşar başını derde soktu. Arabadan inerek dans eden ve ardından aracın peşinden koşan ünlü isim hakkında, trafiği tehlikeye sokmaktan inceleme başlatıldı. Ayrıca alkol kontrolü için hastaneye götürülecek olan Avşar, bu hareketi sebebiyle 235 TL para cezası ödeyecek.

Videoda gördüğünüz üzere Avşar’ın dans ettiği sırada araç anormal bir şekilde hızlanıyor. Dolayısıyla arabanın içinde birisinin olduğu ve gaza bastığı aşikar. Tabii bu durum ünlü ismin hakkında soruşturma açılmasına engel olmadı. Yolda giden arabayı bırakıp dans ettiği için para cezası ödeyecek olan Hülya Avşar, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

'Do the Shiggy' akımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Hülya Avşar’ın ceza alması doğru mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.