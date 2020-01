Doctor Strange 2 Bekleyenleri Üzecek Gelişme

Marvel evreninde son bir yılda yaşanan gelişmelerin ardından elimizde pek de süper kahraman kalmadı. Buna karşın pek çok kişinin severek izlediği Doctor Strange, bir devam filmi ile karşımıza çıkacak. İlk filmin yönetmeni konumunda bulunan Scott Derrickson, devam filminde yer almayacağını açıkladı.

Derrickson, ilk film sırasında oldukça başarılı işler ile karşımıza çıkmış ve kurguyu oldukça iyi bir şekilde ele almıştı. Ancak bu filmde yönetmen rolünde bulunan Scott, kariyer hayatına yapımcı olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan Marvel, "Marvel Studios ve Scott Derrickson bazı yaratıcı farklılıklardan dolayı Doctor Strange in the Multiverse of Madness için yollarını ayırdı." dedi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ne Durumda?

Doctor Strange 2 olarak da adlandırabileceğimiz Doctor Strange in the Multiverse of Madness şu sıralar küçük bir duraksama yaşadı ancak prodüksiyon mayıs ayından itibaren devam edecek. Şu sıralar muhtemel yeni arayışlar devam ediyor.

Derrickson'ın ayrılışı genel anlamda pek memnun edici bir gelişme değil. Ancak Marvel bu konularda biraz daha tecrübeli. Yapımcı şirket daha önceden de çekimlerin ortasında yaşanan ayrılmaları tecrübe etmiş ve bu durumlarla mücadele etmenin yollarını kendi içerisinde geliştirmişti.

Doctor Strange'in devam filmi için önümüzde uzun bir süreç bulunuyor. Yeni film, 7 Mayıs 2021 tarihinde yani yaklaşık bir buçuk yıl sonra vizyona girecek. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.