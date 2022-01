Doctor Strange 2 Spoiler: Görünecek Karakterler Ve Yaşanacak Olaylar Sızdırıldı

Marvel, Faz 4 çoklu evrenine WandaVision, What If ve Loki dizileriyle geçiş yapmıştı. Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmiyle de birçok konuda izleyiciyi şaşırtan olaylarla karşılaşıldı. Marvel hayranları bu yeni çoklu evren fikrine alışmaya çalışırken, 2022 Mayıs ayında çıkması beklenen Doctor Strange 2 filmiyle ilgili olarak yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Doctor Strange 2’nin fragmanındaki Marvel introsunda yer alan ufak detaylar, çıkan iddiaları kuvvetlendiriyor. Fragmandaki intro, diğer introlardan biraz farklı çünkü introda daha önceki Marvel filmlerinden birçok parça bulunuyor.

*Devamı spoiler içerir.

Film, Alternatif Bir Evrende Farklı Bir Doctor Strange ve Wong ile Başlayacak

Söylentilere göre; film, MCU’ya çok benzeyen bir evrende farklı bir Doctor Strange ve Wong ile başlayacak. Bu karakterlerin Doctor Strange ve Wong olduğu izlenimi yaratılacak ve bu alternatif karakterler beklenmedik bir şekilde ölecek.

Bu ölüm sahnesinin, MCU’daki en sert ölüm sahnelerinden biri olacağı söyleniyor.

MCU Çöküyor

Filmde; Doctor Strange, Wong'a Thanos'un aslında Endgame'i kazanması gerektiğini söylüyor. Tony'nin fedakarlığına yol açacak olayları manipüle ederek kaderi değiştirmeye zorladığını itiraf ediyor. Strange, Endgame'de ve No Way Home'da gerçekliğe müdahale ettiği için olayların giderek kötüye gittiği ortaya çıkıyor.

Wanda’dan Yardım İstiyor

Yayınlanan fragmanda görüldüğü üzere Strange, Wanda'yı bir meyve bahçesinde ziyaret ediyor. Ancak bu tamamen bir illüzyondan ibaret, Wanda aslında ürkütücü bir ormanda yaşıyor.

Wanda, Strange’e Yardımcı Olacak

Wanda, çoklu evrenin merkezinde bulunan Strange’in MCU’yu kurtarmasına yardım edecek ve Strange’in bile daha önce hiç duymadığı bir şey olduğunu öğrenecek. Buradaki tetikleyici unsur ise Wanda’nın çocukları.

Alternatif Bir Mordo, Strange’e Saldıracak

Alternatif bir Mordo, Strange’e saldıracak ve onu başka biriyle karıştıracak. Mordo, Strange’e evrendeki en büyük tehdidin onları öldürmek ve güçlerini almak için diğer Strange’leri arayan bir başka Strange olduğunu söyleyecek.

Strange’in En Kötü Versiyonu What IF’teki Değil

Strange’in en kötü versiyonu What IF’dekine benziyor ancak tamamen başka biri. Bu karakter, MCU ile benzer bir geçmişe sahip olan başka bir dünyadan geliyor ve o dünyada Christine Palmer başka biriyle evleniyor. Yalnız adam, düğünden hemen sonra bir trafik kazasında ölüyor.

Bir Başka Strange Daha Ortaya Çıkıyor

Farklı bir kostümü ve atkuyruğu saçı olan bu Strange'in ismi ise Defender Strange. Bu Strange'in geldiği dünyada da Avengers ekibi vardı ve Snap sonrasında yarısı yok oldu ve bir daha geri getirmeyi başaramadılar. Sonra bu Strange, orijinal Avengers'tan ilham alarak Defenders adlı yeni bir ekip kurdu.

Strange’in Yanında Diğer Wanda Varyantları da Görülecek

Thanos'un kazandığı zaman çizelgelerinin sonrası da izleyiciler tarafından görülecek ve bu sahnelerin oldukça korkunç olacağı iddia ediliyor. Ayrıca karakterler, farklı evrenlerde çeşitli canavarlarla da savaşacaklar.

Evil Strange, Evreni Düzeltecek Bir Yol Bulamıyor

Filmin, Wanda'nın kendini feda etmesiyle sona ereceği, MCU ve Fox X-Men evrenini birleştireceği söyleniyor.

Iron Man’in İçinden Tom Cruise Çıkabilir

Yeni Iron Man’in Tom Cruise olacağı iddia ediliyor. Sebebi ise Robert Downey Jr’dan önce teklifin Tom Cruise’a götürülmüş olması. Cruise o zamanlar takvimi çok dolu olduğu için teklifi reddetmek zorunda kalmıştı.

Bunun dışında; Ben Affleck’in canlandırdığı Daredevil, Chris Evans’lı Fantastic Four comeoları da görünebilir.