Doctor Strange 2'de Yenilmezler ve X-Men Bir Araya Gelebilir

Doctor Strange 2, Yenilmezler ile X-Men'in bir araya geleceği bir film olabilir. 2021 yılının en çok beklenen MCU (Marvel Sinematik Evreni) filmi her ne kadar Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok olsa da son sızıntılarla birlikte gözler başka filmlere de çevrildi.

Marvel, Temmuz 2019'un sonlarına doğru X-Men üzerinde çalışıldığını doğruladı. Bu onaylama haberi, Infinity Saga sona ermesinin hemen ardından geldi. Kevin Feige, şu anda Disney Plus ve sinemalarda izlenmekte olan projelerin de çoğunu duyurmuştu ancak Feige, MCU hayranlarına sadece mutant projelerinin yapım aşamasında olduğunu belirttiği açıklamada çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermedi.

İki yılın sonunda X-Men projesi hala gizemini koruyor. WandaVision'daki mutant karakter ve Deadpool göz ardı edilecek olursa Marvel henüz X-Men ile ilgili herhangi somut adım atmadı. Bu projenin ne zaman hayata geçirileceği ya da en azından küçük de olsa ipucu verileceği hakkında şimdilik projenin başındaki isimlerin haricinde kimsenin bir fikri bulunmuyor.

Doctor Strange 2, X-Men ve Yenilmezler'i Aynı Evrende Toplayabilir

Bu tür söylentilerin ardı arkasının kesilmesinin en önemli sebebi, daha geçen hafta Charles Xavier'ın (Profesör X) yeni Doctor Strange filminde yer alacağı ortaya çıkması oldu.

Eternals'da olduğu gibi Marvel'ın da büyük bir gizemi açıklığa kavuşturması gerekiyor. Yenilmezler (Avangers) günü kurtarırken mutantlar ne yapıyordu? Bu noktada soru işaretlerinin yanıtı, Doctor Strange 2 olabilir.

Grace Randolph'un haberine göre devam filminde mutant sayısı çok daha fazla olacak. Filmde yer alacak herhangi bir karakter adı verilmedi ancak filmde çeşitli X-Men karakterlerinin görüleceği bildirildi. Filmde yer alacak karakterlerin eski karakterlerden mi yoksa yeni oyunculardan mı oluşacağının da kesin bir cevabı yok.

Randolph ayrıca çizgi romanda olduğu gibi Wanda'nın bazı eylemlerinin onun diğer karakterlerle arasını bozabileceğini söyledi ve Wanda e Yenilmezler karşılaşmasına da değindi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness eğer planlamada herhangi bir değişiklik meydana gelmezse 25 Mart 2022'de seyircilerle buluşacak. O zamana kadar yanıtlanması gereken Doctor Strange 2'de X-Men ve Yenilmezler olacak mı gibi birçok soru hakkındaki söylentilerin de devam etmesi bekleniyor.