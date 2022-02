Doctor Strange in the Multiverse of Madness Yeni Fragmanıyla Heyecanlandırdı!

Marvel Studios'un Doctor Strange in the Multiverse of Madness başlıklı Doctor Strange devam filmi, Pazar günkü Super Bowl'da yeni bir fragmanla meraklılarını heyecanlandırdı. Doctor Strange oyuncuları Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams ve Chiwetel Ejiofor ile birlikte yeni gelenler Xochitl Gomez (Amerika Chavez'i oynuyor), Michael Stuhlbarg (Dr. Nicodemus West) ve Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff rolünü yeniden canlandırıyor) ile birlikte geri döndüler. İlk fragman Aralık ayında düşmüştü ve şimdi gelecek filme bu yeni fragmanla daha yakından göz atıyoruz. İşte detaylar

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Fragmanı

Fragmanda, Strange'in seride daha önce verdiği kararların sonuçlarıyla boğuşmaya devam ettiğini ve bir çoklu evren çöküşü tehdidiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Strange'in, kararlarından dolayı yargılanmak üzere kelepçeli bir şekilde götürüldüğünü ve gizemli bir figürün (ki bu Patrick Stewart'a çok benziyor) "ona gerçeği söylemeliyiz" dediğini duyuyoruz.

Ayrıca fragmanda America Chavez karakterini, Strange ve Ejiofor'un Mordo'su arasında ortaya çıkan çatışmayı, Strange'in kötü bir versiyonunu ve Wanda'nın Strange'in devam filminde oynayacağı rolün çoğunu görüyoruz. Disney Plus'ın en popüler dizileri arasında yer alan "What If?" ile filmin bağları da fragmanda ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Deadpool'un yaratıcısı Rob Liefeld, filmde Fox'a ait X-Men karakterlerini göreceğimize ilişkin dedikoduları doğrulamıştı.

Her ne kadar filmin yapım ekibinde dahil olmayan bir kaynaktan, resmi olmayan bir açıklama şeklinde gelse de, filmin test gösterimlerini izlediğini söyleyen Liefeld'in açıklaması heyecan yaratmayı başarmıştı. Benedict Cumberbatch'e Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez gibi isimlerin eşlik ettiği; Marvel Stüdyolarının en çok merak uyandıran filmi "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" 6 Mayıs'ta sinemalarda bizlerle olacak.

Peki ilk filmde neler olmuştu? Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşır.

Marvel aleminin sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in öyküsünü perdeye taşıyan filmde Doktor Strange'i İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırırken filmin yönetmen koltuğunda, ağırlıklı olarak korku-gerilim projelerinin aranan ismi haline gelen Scott Derrickson oturuyordu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.