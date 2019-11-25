Doctor Who Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

Popüler İngiliz bilim kurgu dizisi Doctor Who, hızlı bir geri dönüş için hazırlanıyor.

Doctor Who Geri Dönüyor

23 Kasım tarihinde BBC America tarafından yayınlanan resmi fragman, hayranlar için aksiyon dolu bir sezon sunacak gibi gözüküyor. Sezon 12 içerisinde yine 13. Doktor ile karşılaşacağımızı ve uzun süredir ses seda alınamayan eski karakterlerin de önemli maceralara atılacağını fragmandan anlayabiliyoruz.

Bununla birlikte merak edenler için Doktor'a eşlik edecek kişiler arasında ise Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) ve Graham (Bradley Walsh) bulunuyor. Ayrıca sezon içerisinde pek çok ünlü konuk ile karşılaşacağımız da işaret ediliyor. Sezon 11 ile oldukça büyük izlenmelere imza atan dizi, son on yılın en yüksek izlenme puanlarına sahip.

Yeni sezon 2020 yılının başlarında hayranları ile buluşacak. Net bir tarih belli olmasa da, bunun çok uzun sürmeyeceğini tahmin edebiliriz. Sizleri daha fazla tutmadan yeni sezon fragmanı ile baş başa bırakalım.