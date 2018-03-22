Doğa Fotoğraflarının Shazam'ı Seek ile Tanışın

Farklı bir kategori içerisinde yer alan Seek uygulaması sayesinde dünya üzerindeki pek çok türde hayvanı veya bitkiyi tanıyabileceksiniz. Aynı zamanda uygulama içerisindeki koleksiyon özelliği sayesinde kendi listelerinizi oluşturabileceksiniz.

iNaturalist tarafından geliştirilen uygulamanın temel amacı; doğayı ve hayvanları seven insanların bir topluluk oluşturması. 150 bine yakın hayvan ve bitki türünü barındıran uygulamada, bir bitkinin nerede yetiştiğine, hangi koşullarda büyüdüğüne veya ne gibi yararları olduğuna yer veriliyor. Bu sayede çevresini daha iyi tanıyabilen kullanıcılar oluşturulması hedefleniyorken insanlardaki araştırma duygusu da ön plana çıkartılıyor.

Ayrıca doğada az sayıda rastlanan bitkilere veya mantarlara zemin oluşturan Seek'teki tüm veriler GBIF'e (Küresel Biyolojik Çeşitlilik Bilgi Tesisi) gönderiliyor. Bu sayede ömrü tükenmeye yüz tutmuş veya yepyeni oluşan canlıların güvenliği sağlanmış oluyor.

2017 yılından bu yana görsel algoritmasını bir hayli geliştiren uygulamada bir yapay zeka eğitimi başladı. Fotoğraflardaki nesneleri çok hızlı bir şekilde tanımlayabilen bu algoritma, kullanıcıya saniyeler içerisinde bilgi verebiliyor. Bunun dışında Seek'teki birçok bilginin Vikipedi'den alındığını, bir kısmının da bilinçli kişiler tarafından yazıldığını belirtmek gerekiyor.

Son olarak iNaturalist'te çalışan Scott Loarie yaptığı açıklamada; günlük yüzlerce yeni veri aldıklarını ve bunların doğayı tanımak adına önemli olduğunu belirtti. “Türleri modellememizi geliştirebilmemizin tek yolu, daha fazla veri elde etmektir ve bunu yapmak için dünyanın dört bir yanından kullanıcıya ihtiyacımız var" diyen Loarie, insanlara doğayı anlatmak istediklerini vurguladı.