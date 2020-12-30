Bakan Dönmez’den Flaş Doğal Gaz Rezervi Açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz rezervi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Filyos’un Türkiye’nin yeni enerji üssü olacağını belirten Bakan Dönmez, Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacacağını söyledi. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Karadeniz'de Keşfedilen Doğal Gaz Rezervi Hakkında Açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, video konferans aracılığı ile Zonguldak'ta yer alan Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, açılış töreninde Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklama ile beraber Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi de belli oldu.
Fatih’in Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:
“Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesiyle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenecek.”
"Son yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarla toplam kömür rezervimizi artırmaya devam ediyoruz. 2016 yılında 45,5 milyon ton, 2017'de 87,9 milyon ton, 2018'de 101,5 milyon ton, 2019'da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi gerçekleştirdik. İnşallah 2020 yılında da son dönemde yakaladığımız yükseliş trendini devam ettireceğiz ve 100 milyon ton seviyelerini koruyacağız. Toplam 20 milyar tonluk kömür rezervimizin 1,5 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor. Bu oranın artırılması için TTK yöneticilerimiz ve madenci kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor."
"Toplam 11 bin 350 megavat düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 12'lik bir paya sahip. Kasım 2020 itibariyle toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3'ünü yerli kömürden karşılıyoruz. 24 saatlik elektrik tüketimi olarak düşündüğümüzde ortalama 4,1 saati yani günlük elektrik tüketimimizin altıda birini yerli kömürden karşılıyoruz."
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