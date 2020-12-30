Bakan Dönmez’den Flaş Doğal Gaz Rezervi Açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz rezervi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Filyos’un Türkiye’nin yeni enerji üssü olacağını belirten Bakan Dönmez, Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacacağını söyledi. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Karadeniz'de Keşfedilen Doğal Gaz Rezervi Hakkında Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, video konferans aracılığı ile Zonguldak'ta yer alan Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, açılış töreninde Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklama ile beraber Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi de belli oldu.

Fatih’in Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti: