Doğalgaz Faturasında %30'a Varan Tasarruf: Yeni Akıllı Termostat!

Bilkom güvencesiyle Türkiye pazarında yerini alan ve yaşamı akıllı teknolojilerle dönüştüren Meross, enerji verimliliğini artıran ve gereksiz enerji tüketimini azaltarak kullanıcılarına verimlilik ve tasarruf sağladığı yeni akıllı termostatını tanıttı. Google Asistan, Apple HomeKit ve Alexa ile de uyumlu şekilde çalışan yeni akıllı termostat, kullanıcılara önemli oranlarda doğalgaz tasarrufu da vaat ediyor.

Meross termostatları, radyatör, kombi ve yerden ısıtmalı sistemleri kontrol ediyor ve evdeki ısıtma sisteminin olabildiğince tasarruflu çalışmasını sağlıyor. Sensörler aracılığıyla evin sıcaklığını izleyen cihazlar, ısıtma düzeyinin de belirli seviyede kalmasını sağlıyor. Enerji tüketiminin düştüğü noktada verimlilikten de kayıp yaşanmıyor.

Google Home ve Apple Home ile Uyumlu Çalışabiliyor

Meross'un bu akıllı termostatı kullanıcıların doğalgaz faturalarında %30'a varan tasarruflar etmesine olanak tanırken, termostatın ceplerindeki telefonlar üzerinden de kontrol edilebilmesini sağlıyor. Meross'un akıllı hub'ı ile entegre çalışan ve termostatta yer alan vana sayesinde evin her odasının sıcaklığı da tek tek hub üzerinden ayarlanabiliyor.

Akıllı termostat ayrıca evdeki açık pencereleri tespit edebiliyor, bu sayede evi havalandırmak için pencere açtığınızda çalışmaya otomatikmen ara vererek gereksiz tüketimin önüne geçiyor. Birçok akıllı yazılım ile de entegre çalışabilen bu akıllı termostat, Google veya Apple Home uygulamalarıyla bir arada kullanılabiliyor.

Yenilikçi ürünleri sayesinde akıllı ev ürünlerinin öncü markası hâline gelen Meross'un yeni akıllı termostatı Bilkom güvencesiyle online platformlar ve teknoloji marketlerde satışa sunulacak.