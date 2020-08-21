Türkiye'nin Bulduğu Doğalgaz Rezervi Kaç Yıl Yetecek ve Değeri Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Tuna-1 sahasında doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Hem ülkemiz basınının hem de yabancı basının dikkatini çeken bu açıklama hakkında merak ettiğiniz detayları sizler için derledik.

Türkiye'nin Bulduğu Doğalgaz Rezervi Hakkında Merak Edilen Detaylar!

Erdoğan geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili önemli noktalara değindi:

"Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir. Türkiye tarihin en büyük keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda."

Peki bulunan rezervler kaç yıllık ihtiyaçlarımızı karşılıyor? Bu rezervlerin değeri ne kadar? Üretime başlamak ne kadar sürecek ve ne kadar yatırım gerekecek? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları!

Doğalgaz Rezervi Kaç Yıllık İhtiyacı Karşılıyor?

Yapılan açıklamalar dahilinde Tuna-1 sahasında bulunan doğalgaz rezervi yaklaşık 320 milyar metreküp olarak tespit edildi. Ülkemizdeki yıllık tüketimin yaklaşık 45 milyar metreküp olduğunu göz önüne aldığımızda, bulunan bu rezervin yaklaşık yedi yıl boyunca ihtiyaçları karşılayabileceği söylenebilir.

Ülkemizdeki doğalgaz ihtiyacının yüzde 99 oranındaki kısmı ithal olarak karşılandığı için bunun oldukça olumlu bir gelişme olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Doğalgaz Rezervinin Değeri Ne Kadar?

Ülkemizin Rusya'dan aldığı doğalgazın metreküp fiyatı üzerinden hesaplama yapıldığında bulunan rezervin yaklaşık değeri 60 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Tabii Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatı piyasa fiyatından yüksek olduğu için rezervin net değeri aslında daha düşük.

Doğalgaz Rezervi Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?

Uzmanlar bulunan rezervin çıkartılması için yaklaşık yedi sene gibi uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefin 2023 olduğunu açıklamıştı. Buna ek olarak projenin tamamlanması ile birlikte üretimin, hemen, yıllık ihtiyaçlarımızı karşılaması çok mümkün değil. Üretim sırasında rezervin hepsini kullanabilmek pek mümkün olmuyor.

Doğalgaz Rezervi için Ne Kadar Yatırıma İhtiyaç Var?

Şu aşamada teknik verilerin kısıtlı olması sebebi ile direkt bir miktar vermek zor olsa da yine uzmanların tahmininden yola çıkarak üretim için gereken maliyetin 5 milyar dolar olduğu sonucuna varıyoruz.