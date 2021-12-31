Doğalgazda İklim Dönemi Başlıyor! Soğuk İller Daha Az Ödeyecek

Doğalgazda iklim dönemi resmen başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in son açıklamasıyla birlikte, enerji verimliliği sağlayacağı belirtilen yeni bir sürece geçiş yapılacağı duyurulmuştu.

Daha önce ele aldığımız bir haberde elektrikli tarifenin geleceğinden bahsetmiştik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelen yeni açıklamada hem elektrikte hem de doğalgazda kademeli tarifeye geçileceği ifade edilmişti.

Doğalgazdaki kademeli tarife uygulaması ile birlikte iklim şartları ve bölgelerin tükettiği miktarın daha önemli olacağı ifade edildi. Alınan yeni karar kapsamında, kış mevsimini daha soğuk geçiren illerdeki fiyatlandırma, Akdeniz ikliminde kullanılan doğalgaz tüketimine uygulanan kademeli tarife aynı olmayacak.

Doğalgazda iklim dönemi nasıl işlenecek?

AK Parti yöneticileri ile Enerji Bakanlığı ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri arasında gerçekleşen toplantı sonrasında doğalgazdaki tarife uygulamasına ilişkin yeni kararlar alındı. AK Parti’nin yılbaşından sonra TBMM'ye getirmesi beklenen doğalgaz kademeli tarife sistemi, elektrik faturalarında uygulanan tarifeden bazı farklılıklara sahip.

Bu kararlar doğrultusunda her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi.

Elektrikte tüm Türkiye’de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanmasına geçilmesi istenirken, doğalgazda ise faturalandırmanın bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılmasına karar verildi.

Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma ile detaylanacak olan bu karar, her bölgenin ayrı ayrı incelenmesine ve nasıl bir kademelendirme yapılması gerektiğine göre belirlenecek.AK Partili yöneticilerden konuyla ilgili gelen açıklama şu şekildeydi: