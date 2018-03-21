Doğan Medya Grubu Satıldı!

Ülkemizin en büyük medya grubu olan; hem görsel hem yazılı hem de internet yayını yapan Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satıldığı haberi bugün gündeme bomba gibi düştü.

Gelen bilgilere göre Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışından edinilecek kazanç ise dudak uçuklatıyor. 1.2 miyar dolara yani yaklaşık 4.72 milyar Türk Lirası'na tekabül eden bu fiyat birçok ürünü kapsıyor.

Bu satış ile Doğan Medya Grup bünyesinde bulunan Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)'nin hepsi Demirören Holding çatısı altına geçecek.

Satışın bugün akşam saatlerinde KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirilmesi bekleniyor. Ancak KAP bildirimi gelmeden bu satışın bahsi bile Doğan Holding şirket hisselerinin adeta uçmasına yetti. Doğan Gazeticilik hisseleri %19.43, Hürriyet Gazetesi %19.42, Doğan Holding ise %19.18 yükseldi.