Doğanın Beşinci Gücü Bulundu! Evrene Bakışımız Değişebilir

Macar bilim insanları, evrenin işleyişine yönelik algılarımızı tamamen değiştirebilecek yeni bir keşifte bulundu. Uzmanlar, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten dört temel doğa gücüne ek olarak beşinci bir gücü bulmuş olabileceklerini duyurdu.

Macar Bilimler Akademisi'ne (Hungarian Academy of Sciences) bağlı Nükleer Araştırmalar Enstitüsü'nde bulunan fizikçi bilim insanı Attila Krasznahorkay'ın önderliğindeki ekip, bu gizemli parçacığa X17 parçacığı adını verdi.

Krasznahorkay ve ekibi X17 parçacığını, uyarılmış bir helyum azotunun bozunmaya uğrarken nasıl ışık yaydığını araştırırken keşfetti. Parçacığın kütlesinin 17 megaelektronvolt olarak hesaplanması nedeniyle X17 isminin verildiği belirtildi.

Attila Krasznahorkay (sağda) ve Bir Ekip Üyesi - Nükleer Araştırmalar Enstitüsü​

Ekip bu yeni parçacık için, "Dünyamızı karanlık maddeye bağlayan parçacık olabilir." ifadelerini kullandı.

Fizikte bilinen temel kuvvetler çekim gücü, elektromanyetik güç, güçlü atom gücü ve zayıf atom gücü olmak üzere 4 kuvvetten oluşuyor. Her biri kendi güç taşıyıcı parçacıklarına da sahip olan bu kuvvetler aynı zamanda doğanın dört gücü olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, yeni keşfedilen X17 parçacığının da doğanın beşinci gücü olabileceğini belirtiyor.