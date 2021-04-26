Dogecoin'den 2 Milyon Dolar Kazandı

Dogecoin'den 2 milyon dolar kazanan Contesotto, Reddit üzerinde paylaşımlarda bulundu. Kendine ait olan Robin Hood hesabının görselini atan ve milyon dolarlık ticaretinin hikayesini anlatan Contessoto, Musk'ın kendisine ilham verdiğini dile getirdi.

Sadece bir gecede zengin olduğunu anlatan Glauber Contessoto, 15 Nisan gecesi hiç uyumadığını ve ekranına bakarken neler olduğuna anlam vermeye çalıştığını söyledi. CNBC Make It'e konuşan koin milyoneri, her şeyin Reddit üzerinde "şaka coini" Doge'u görmesiyle başladığını dile getirdi.

Yeni çıkan kripto para birimini gördüğü anda fiyatının 4.5 cent olduğunu belirten şanslı adam, o fiyattan toplamda 180 bin dolarlık yatırım yaptığını aktardı. 5 Şubat tarihinde yaptığı yatırımını ise beş farklı sebepten yaptığını söyledi.

Dogecoin'den 2 milyon dolar nasıl kazandı?

Reddit topluluğunun 2013 yılında piyasaya sürülen şaka coini hakkında çokça konuştuğunu fark eden Contesotto, yatırımının ilk sebebinin bu olduğunu belirtti. İnternet aleminde Shiba Inu türü köpekler üzerinden dönen geyiklerden haberdar olduğunu ve bunun bir tür coine çevrimesinin kendisine mantıklı geldiğini anlatan Contesotto, asıl sebebin ise Elon Musk olduğunu söylemeden geçmedi.

Hatırlayacağınız üzere dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir süredir Dogecoin paylaşımları yapıyordu. Contesotto ise "Elon Musk dahinin biri. Sürekli Doge diyorsa bir bildiği vardır diye düşündüm" dedi.

Açıklamalarına abartarak devam eden Glauber, Doge'un boğa piyasasında değerleneceğini tahmin ettiğini belirtti. "Ailesine kuşaksal zenginlik" katmak için yatırım aradığını da cümlelerine ekleyen şanslı adam, "gerçekten fakir büyüdüm" para yapacak bir şeyler arıyordum dedi.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Aldığı Riskin Farkındaydı

Doge yatırımından önce aldığı risklerin farkında oldan Contessotto yine de bütün parasını buraya gömdüğünü söyledi. Dogecoin almadan önce Uber ve Tesla gibi şirketlerin hisselerini tuttuğunu belirten milyoner, hisselerdeki paraları satmakla işe başladığını dile getirdi. Hisselerini sattıktan sonra elindeki tüm parasıyla Doge alan Glauber, en sonunda mutlu sona ulaştı.

Aldığı riskin farkında olduğunu belirten yatırımcı, arkadaşlarının ona hiç güvenmediğini de söyledi. Röportaja göre Contessotto'nun bir arkadaşı, "Yahu bu şaka coini, eninde sonunda sıfırı görecektir" diye mesaj dahi atmıştı. Hatta tüm bu yükseliş boyunca birçok yatırım uzmanı da benzer şeyler söylemişlerdi.

Tüm risklere rağmen Doge'ları elinde tutmaya devam eden Glauber, kripto paranın fiyatının inanılmaz yükselmesinin ardından 180 bin dolarlık yatırımını 2 milyon dolara kadar çıkardı. Özellikle 15 Nisan akşamı Doge'un fiyatı yüzde 400 yükselmiş ve toplam hacmi 49 milyar dolara kadar çıkmıştı. Fiyatı 45 centlere kadar yükselen coin, böylece Glauber'e milyonlar kazandırmış oldu.