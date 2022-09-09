Doğrudan Banka Bilgilerinizi Hedefleyen 14 Yeni Uygulama Tespit Edildi
Google, banka bilgilerinizi hedefleyen 14 yeni kötü amaçlı uygulama tespit etti. İşte mağazadan kaldırılsa da hâlâ telefonunuzda olabilecek o uygulamalar!
Telefonunuzdaki bankacılık uygulamalarından verilerinizi çalmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılım "DawDropper" içeren 14 kötü amaçlı Android uygulaması daha ortaya çıktı. Çalınan veriler arasında PIN kodları, bankacılık kimlik bilgileri, şifreler vb. bulunuyor. Bu kötü amaçlı yazılım, iletilen metni engelleyebiliyor ve etkilenen cihazın tam kontrolünü ele geçirebiliyor.
DawDropper, üçüncü parti bir bulut hizmeti kullanarak Google Play Store'un güvenlik kontrollerini atlayabilen kötü amaçlı yazılımcılar tarafından geliştirilen kötü amaçlı uygulamalar aracılığıyla yayılıyor. Bunu takiben, güvenliği ihlal edilmiş cihazlarda bankacılık bilgilerini çalmak için ekstra trojanlar bırakıyor.
Yeni Tespit Edilen Zararlı 14 Uygulama
Şu ana kadar tespit edilen şüpheli uygulamaların birçoğu anında kaldırılsa da bir süre mağazada kalan ve kullanıcıların yüklediği uygulamalar da mevcut. Yeni tespit edilen 14 uygulama şu şekilde:
- Call Recorder APK
- Rooster VPN
- Super Cleaner – hyper & smart
- Document Scanner – PDF Creator
- Universal Saver Pro
- Eagle photo editor
- Call recorder pro+
- Extra Cleaner
- Crypto Utils
- FixCleaner
- Just In: Video Motion
- Lucky Cleaner
- Simpli Cleaner
- Unicc QR Scanner
Bu uygulamalar düzenli aralıklarla kontrol edilip mağazadan kaldırılıyor olsa da yüklediyseniz manuel olarak kaldırmaktan başka seçeneğiniz yok. Ayrıca bankacılık uygulamalarınızın ve diğer hesaplarınızın şifresini değiştirip, iki faktörlü kimlik doğrulamayı da açmanız tavsiye ediliyor.
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