Doğrudan Banka Bilgilerinizi Hedefleyen 14 Yeni Uygulama Tespit Edildi

Telefonunuzdaki bankacılık uygulamalarından verilerinizi çalmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılım "DawDropper" içeren 14 kötü amaçlı Android uygulaması daha ortaya çıktı. Çalınan veriler arasında PIN kodları, bankacılık kimlik bilgileri, şifreler vb. bulunuyor. Bu kötü amaçlı yazılım, iletilen metni engelleyebiliyor ve etkilenen cihazın tam kontrolünü ele geçirebiliyor.

DawDropper, üçüncü parti bir bulut hizmeti kullanarak Google Play Store'un güvenlik kontrollerini atlayabilen kötü amaçlı yazılımcılar tarafından geliştirilen kötü amaçlı uygulamalar aracılığıyla yayılıyor. Bunu takiben, güvenliği ihlal edilmiş cihazlarda bankacılık bilgilerini çalmak için ekstra trojanlar bırakıyor.

Yeni Tespit Edilen Zararlı 14 Uygulama

Şu ana kadar tespit edilen şüpheli uygulamaların birçoğu anında kaldırılsa da bir süre mağazada kalan ve kullanıcıların yüklediği uygulamalar da mevcut. Yeni tespit edilen 14 uygulama şu şekilde:

Call Recorder APK

Rooster VPN

Super Cleaner – hyper & smart

Document Scanner – PDF Creator

Universal Saver Pro

Eagle photo editor

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Just In: Video Motion

Lucky Cleaner

Simpli Cleaner

Unicc QR Scanner

Bu uygulamalar düzenli aralıklarla kontrol edilip mağazadan kaldırılıyor olsa da yüklediyseniz manuel olarak kaldırmaktan başka seçeneğiniz yok. Ayrıca bankacılık uygulamalarınızın ve diğer hesaplarınızın şifresini değiştirip, iki faktörlü kimlik doğrulamayı da açmanız tavsiye ediliyor.