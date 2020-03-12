Doğu Anadolu'da Kurtlar Adım Adım İzleniyor

Doğu Anadolu'da vahşi yaşamdaki çeşitliliği korumak adına önemli adımlar atan KuzeyDoğa Derneği, uzun süredir bölgedeki kurtları takip altına almıştı. Kurtlara verici takarak, bulundukları bölgeleri takip eden dernek, kurt neslinin devamı için önemli çalışmalar başlatmıştı.

KuzeyDoğa Derneği'nin başlattığı çalışma kapsamında Doğu Anadolu'da verici takılan kurtlar dört mevsim takip ediliyor. Bölgede biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan KuzeyDoğa Derneği ekibi, Kars'ta 1 metre karla kaplı ormanlık ve dağlık arazide kurtları araştırıyor.

Çalışmalarını Kars bölgesinde yoğunlaştıran dernek, elde ettiği veriler ile korunması gereken bölgelerin haritasını çıkarmaya çalışıyor. Böylece kurtların yaşadığı alanlara insan müdahalesinin azaltılması düşünülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen çalışmaya ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında da destek veriliyor. Çalışmayla, bölgedeki kurtların hareketleri anbean izleniyor. Kurtların GPS ve GPRS'ten takip edildiği projede dernek üyeleri, verici takılan Kars'ta 4 olmak üzere bölge genelinde 26 kurdun göç ve güzergah yollarını gözlemliyor. Çalışmayı takip eden Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kişilik ekiple proje kapsamında bölgenin kurt sürülerini 10 yıldır araştırdıklarını söyledi.

Doğu Anadolu'da kurtlar nasıl izleniyor?

Şu anda bozayıların kış uykusunda, vaşak ve kurtların ise aktif durumda olduğunu ifade eden Kusak, şöyle konuştu: "Uydu vericisi taktığımız vaşakları henüz bulamadık çünkü hareket kabiliyetimiz kısıtlı. Sarıkamış rallisi için açılan yolları kullanıyoruz. Buna rağmen günün çoğu kar ayakkabılarıyla dizimize kadar karlara bata çıka kilometrelerce yol yürüyerek geçiyor. Yoldan sinyalleri alıyoruz, sinyal gelirse önce araçla, sonra yürüyerek yaklaşıyoruz. Uydu vericisi taktığımız 4 kurdun birini Boyalı köyü civarında maalesef ölü bulduk. Kalan üç kurt halen sağ, bunlardan bir tanesi ait olduğu 7 kurtluk sürüden ayrılmış ve Aras Nehri havzasında tek başına dolaşıyor. Diğeri de bu sürüde ve o da ayrılıp ayrılmama arasında gidip geliyor."

Kurtların sürü sayısını ve üreme durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Kusak, "Neyse ki Kars'ta verici taktığımız 4 kurttan 3'ü sağ durumda, bölgede 4 ile 5 sürü var. Bunlardan milli park bölgesinde olan sürüyü takip edemedik. Kars yöresinde yaklaşık 25 ila 30 kurt olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.