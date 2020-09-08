Doğum Günü Şarkısı Koronavirüs Yayılımını Hızlandırıyor

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili her geçen gün yeni bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmalar neticesinde salgın hakkında yeni bilgilere sahip oluyoruz. İsveç'te yer alan Lund Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma Happy Birthday isimli doğum günü şarkısının koronavirüs yayılımını hızlandırdığını gözler önüne serdi. Yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Doğum Günü Şarkısı Neden Koronavirüs Yayılımını Hızlandırıyor?

Dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sayesinde COVID-19 salgını hakkında yeni bilgilere sahip olabiliyoruz. Pandemi ile ilgili yapılan son araştırma, şarkıların yeni tip koronavirüs yayılımı üzerindeki etkisini konu alıyor. Peki, bazı şarkılar yeni tip koronavirüsün yayılma hızını etkiler mi?

İsveç'te yer alan Lund Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan damlacık miktarını ve bu durumun yeni tip koronavirüsün yayılması üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan damlacık miktarını gözlemlemek için 12 sağlıklı şarkıcı ve yeni tip koronavirüse yakalanmış olan iki kişiye bir huniye şarkı söylemesini istedi. Araştırmacılar şarkılar söylenildiği anları yüksek hızlı kameralar yardımı ile kaydetti.

Lund Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre "B" ve "P" harfi başta olmak üzere çok sayıda ünsüz harf yer alan şarkılar söylendiği esnada çok fazla damlacık yayılıyor. Bu durum da yeni tip koronavirüsün yayılım hızını ciddi oranda yükseltiyor ve böylece salgın daha hızlı bir şekilde artıyor. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs yayılımını hızlandıran şarkılara Happy Birthday şarkısını örnek gösterdi.

Araştırma ekibinde yer alan Malin Alsved, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Malin Alsved, yaptığı açıklamada, "Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.