Doktorlar 2 Yıl Yaşarsın Dedi! Siri Hayat Kurtardı

15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kalan ve doktarların 2 yıl ömür biçtiği Ali Konuk Apple'ın sesli asistanı Siri sayesinde yeniden hayata tutundu.

YouTube'da Yatan Adam isimli kanalı bulunan Ali Konuk, kanalında çeşitli inceleme videoları paylaşıyor ve yatağa mahkum olan hastalara moral veriyor. Doktorlar Ali Konuk'a geçirdiği trafik kazası sonrası iki yıl yaşarsın dedi. Ali Konuk ise Siri ile hayata tutundu.

Ali Konuk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Siri ile tanıştıktan sonra hayatımda birçok şey değişti. Benim durumumdaki insanların özeli yoktur. Her şeyi için birilerine bağımlıdır. Yüzümü kaşı, su iste, bana şunu ara, şuna mesaj yolla. Ama sesli asistan Siri ile tanıştıktan sonra gecenin bir vakti arkadaşımı arıyorum, mesaj atıyorum veya ondan gelen mesajı okuyorum. Annem sürekli evdeydi, Siri uygulamasından sonra sosyal hayatı olmaya başladı. Artık çarşıya pazara gidiyor, ben arayıp nerede olduğunu soruyorum.

Hayatıma büyük bir kolaylık kattı ve insanlar da o dönem Siri ile dalga geçiyordu 'Ne işimize yarayacak bu?' diye. O zaman Siri'ye edilen küfürler meşhurdu. Küfrediyoruz ama benim gibi hastalar için de apayrı bir önemi var. Siri ve bunun gibi sesli asistanlar hastalara büyük bir umut. Elini kolunu oynatamayan, yatağa bağımlı yaşlı gibi insanlar için büyük bir umut. Siri'den önce bir şeyler yapıyordum ama gece bir arkadaşa mesaj çekmek lükstü benim için hayaldi. Sizin özeliniz yok çünkü yanınızda biri olması lazım.