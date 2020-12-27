Müzikal Kalça: Doktorlar Hastanın Nabzını Dinlerken Şarkı Duydu

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makaleye göre doktorlar hasta nabzında şarkı duydu. Kalça ameliyatı için hastaneye gelen 65 yaşındaki bir hastanın herkesten daha fazla müzikal bir kalçaya sahip olabileceği düşünülüyor.

Amerikalı doktorlar, 65 yaşındaki hastanını nabzını kontrol ederken müzik çaldığını duyunca doğal olarak çok şaşırdıklarını söylüyor. Peki ya hastanın nabzının müzik ritmi şeklinde atmasının sebebi neydi? İşte doktorlar tarafından tartışılan olası sonuçlar.

Doktorlar hasta nabzında şarkı duydular

65 yaşındaki erkek bir hasta, düşme sonucu sağ kalçasının çıkması nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar, standart bir prosedür olarak nabzını değerlendirmek için Doppler ultrason cihazı kullandılar. Ancak herkesi şaşırtacak şekilde cihazın hoparlörleri, adamın normal nabzında müzik çaldığını fark ettiler.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan yeni bir raporda yer alan bu olay, doktorların dünyadaki nabzı en melodik atan insanı bulduklarını düşünmelerine yol açtı.

Doktorlar nabız dinlemeyi diğer Doppler cihazlarıyla tekrarladılar ve müziği hala duyabiliyorlardı. Rapora eşlik eden videodaki detayda, Meksikalı bir şarkıcının İspanyolca müziğinin ritmi olduğu gözlemlendi. Doktorlar, Banda El Recodo De Cruz Lizárraga'nın "Gracias Por Tu Amor" şarkısını duyduklarını söylüyor.

Shazam uygulamasında test edilen bu radyo sinyali, Gracias Por Tu Amor şarkısının çaldığını onayladı. Her ne kadar bu ses hastanın nabzından geliyor gibi görünse de, protez kalçadan dolayı radyo sinyali oluşabileceği düşünülüyor. Rapora göre yazarlar, Doppler'in hastanın protez kalçalarından bir radyo sinyali almış olabileceğinden şüpheleniyor. Bu sinyalin, hastane yatağı gibi odadaki diğer ekipmanlar tarafından alınması da mümkün olabilir.

Hasta nabzının melodili bir şekilde atmasının sağlık açısından bir zararı yok, ancak doktorlar bu hastanın araştırılacağını söylüyor. Ayrıca hastanenin tüm Doppler ekipmanları kontrol edildi ancak arızalı ekipman olmadığı belirtildi. Ek olarak raporda yer alan detaylara göre; hastanın sekiz aylık incelenmesi nihayetinde sağlık durumunun iyi olduğu ve nabzında başka bir müzik çalmadığı gözlemlendi.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce hastanın nabzı neden İspanyolca şarkının ritminde atıyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşmı ihmal etmeyin!