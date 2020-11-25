Doktorlar Koronavirüs Aşısı Hakkında Uyarıyor! Yan Etkiler Sert Olabilir

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Doktorlar ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi - CDC - danışmanları bir toplantı yaptı. Doktorlar CDC'ye aşı yapılmadan önce vatandaşların uyarılması gerektiğini söyledi.

Doktorlardan CDC'ye Koronavirüs Aşısı Yapılmadan Önce Vatandaşlar Uyarılmalı

Dr. Sandra Fryhofer, hem Pfizer hem de Moderna’nın Covid-19 aşılarının iki doz gerektirdiğini ve ilk doz yapıldıktan sonra potansiyel olarak istenmeyen yan etkiler nedeniyle hastalarının ikinci bir doz için tekrar aşı olmaya gelip gelmeyeceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Aşı geliştiren her iki şirket de aşılarının kas ağrısı, titreme ve baş ağrısı gibi hafif Covid-19 ile ilişkili semptomlara benzer yan etkilere neden olabileceğini kabul etti. Doktorlar, CDC danışmanlarıyla yaptıkları toplantıda, halk sağlığı yetkilileri ve ilaç üreticilerinin, koronavirüs aşılarının bazı sert yan etkileri olabileceği konusunda insanları uyarmaları gerekiyor dedi.

Moderna ve Pfizer’in koronavirüs aşı denemelerine katılanlar, Eylül ayında CNBC’ye yaptıkları açıklamalarda aşıyı olduktan sonra yüksek ateş, vücut ağrıları, kötü baş ağrıları, gün boyu yorgunluk ve diğer semptomlar yaşadıklarını söyledi. Semptomlar rahatsız edici ve zaman zaman yoğun olsa da, katılımcılar genellikle bir gün sonra yan etkinin gittiğini söylüyor ve Covid-19 almaktan daha iyi olduğunu belirtiyor.

Ülkemizde Son Durum

24 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 460.916 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12.672'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 4.543 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 381.569 olarak açıklandı.

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: