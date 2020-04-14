Doktorlar: Koronavirüs Gaz Çıkarma Yoluyla Yayılıyor

Kovid-19 hastalarının pantolon giymediği zamanlarda gaz çıkarmalarının virüsü yaydığı yönünde yeni iddialar ortaya atıldı.

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını bazı doktorlara göre gaz çıkarma yoluyla yayılıyor. 2020’nin başlarında yapılan testlerde Kovid-19 hastalarının yarısından fazlasının dışkısında virüs tespit edildi. Doktorlar, bedensel gazların bakterileri yayabilecek küçük dışkı partikülleri içerdiği konusunda uyardı.

Avustralyalı doktor Andy Tagg’in araştırmasında, virüs SARS-CoV-2’li hastaların yüzde 55’nin dışkılarında ortaya çıktı. Virüs, 17. gününe kadar semptom göstermeyen bir hastanın dışkısında tespit edildi. 2001’de Avustralyalı doktor Karl Kruszelnicki ve mikrobiyolog Luke Tennent de bedensel gazların hastalık yayıp yaymayacağını görmek için bir deney yapmıştı. Dr. Tennent, bir meslektaşından iki petri kabına 5cm mesafeden pantolon giyerken ve giymezken gaz çıkarmasını istemiş, deney sonucunda ilk petri kabı temiz çıkarken, ikinci petri kabında bakteri oluştuğu görülmüştü.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, pantolonun yeni koronavirüsü taşıyabilecek gazlara karşı etkili bir engel olduğunu duyurmuştu. Pantolon giyilmesi durumunda bedensel gazların virüsü iletme ihtimalinin düşük olduğu ancak hasta kişinin pantolon giymezken çok miktarda gaz çıkarırsa yakınında maruz kalan kişi/kişilerin risk altında olabileceği belirtilmişti.

Ancak, virüsün gaz çıkarma yoluyla da yayılabildiğine dair deneyler olsa da bir kesinlik söz konusu değil. Doktorlar, emin olmak için daha fazla kanıtın olması gerektiğini söylüyor ve güvende olmak için her zaman uygun koruyucu kıyafet giyilmesini öneriyor.